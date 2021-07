Evropa prva regija sveta s 50 milijoni primerov

Evropa ostaja ena najhuje prizadetih regij sveta, kjer je bilo potrjenih 27 odstotkov vseh okužb ter 31 odstotkov smrti. Po podatkih Reutersa beleži milijon novih okužb vsakih osem dni.

Do potrditve prvih 25 milijonov primerov je trajalo 350 dni, od 25 do 50 milijonov primerov pa je trajalo 'le'194 dni. Najhuje prizadeta država v tej regiji je Rusija, kjer drvijo proti šestim milijonom potrjenih primerov.

Od začetka pandemije smo v Evropi potrdili skoraj 1,3 milijona smrtnih žrtev s covidom-19.

Strah pred ponovnim jesenskim zaprtjem trenutno seje delta različica, veliko bolj nalezljiva od prvotnega seva. Do sedaj so jo potrdili v 100 državah, postala je prevladujoča različica po svetu. Tudi 'dan svobode' v Veliki Britaniji, ki se je po dolgem zaprtju včeraj ponovno odprla, je minil v znamenju ponovnega porasta okužb in zaskrbljujočih napovedi za prihodnost.

Številne evropske države tako po spodbudnem in optimističnem koncu vstopu v poletje že sprejemajo nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb. Med najstrožjimi so francoske oblasti, kjer so med drugim napovedali obvezno cepljenje za zdravstvene delavce, plačljive hitre teste, precepljenost ali test bo postal pogoj za vstop, obenem pa napovedujejo stroge kazni za podjetja, ki 'zdravstvene dovolilnice' ne bodo preverjali. Nizozemska ponovno uvaja priporočila za delo od doma ter nekatere omejitve za lokale, restavracije in nočne klube. Tudi v Grčiji bodo morale stranke pred vstopom v restavracijo pokazati dokazilo o cepljenju, to bo prav tako obvezno za zdravstvene delavce.