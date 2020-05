Evropa nadaljuje z rahljanjem ukrepov: odpirajo se trgovine, terase lokalov, plaže

Rahljanje ukrepov se bo med drugim danes nadaljevalo v Španiji, kjer bosta v drugo fazo napredovala še Madrid in Barcelona in več drugih španskih provinc. V drugi fazi je od danes 53 odstotkov oziroma okoli 25 milijonov Špancev.

Druga faza med drugim pomeni, da je znova dovoljeno zbiranje do deset oseb ob ohranjanju razdalje. Odprejo se lahko trgovine, manjše od 400 kvadratnih metrov, a le do 30-odstotne zasedenosti. Odprejo se lahko tudi terase lokalov in restavracij do polovične zasedenosti, pa tudi hoteli in turistične namestitve, a ne skupna območja. Znova so možne kulturne prireditve, v zaprtih prostorih se jih lahko udeleži do 30 ljudi, na odprtih pa do 200.

Po več kot dveh mesecih se bodo znova odprle plaže na Balearskih in Kanarskih otokih in tudi v številnih obalnih regijah države.

47 odstotkov oziroma 22 milijonov Špancev pa je od danes že v tretji od štirih faz. V tej fazi je dovoljeno zbiranje 15 ljudi. Dovoljeni so tudi poslovna srečanja in konference, a ne z več kot 50 udeleženci. Do 40-odstotne zasedenosti se lahko odprejo vse trgovine ne glede na velikost. Znova se lahko odprejo tudi trgovski centri, pri čemer je prav tako omejena zasedenost.