Evropa po večini sprošča protikoronske omejitve

V Italiji so v četrtek proti covidu-19 prvič cepili več kot pol milijona ljudi v enem dnevu. To je eden od ključnih ciljev cepljenja v državi, je danes sporočila italijanska vlada.

Evropski sistem za covidno potrdilo, ki naj bi olajšalo potovanja to poletje, bo s tehničnega vidika nared s 1. junijem, ko naj bi bila z njim povezana tudi že večina članic EU. Preizkušanje sistema naj bi se začelo 10. maja. Slovenija naj bi se preizkušanju pridružila v drugem valu, ki se začne konec maja, so povedali viri v Evropski komisiji.

Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) Italija trenutno zaostaja za nekaterimi večjimi evropskimi državami. Vsaj en odmerek cepiva je prejelo manj kot 25 odstotkov prebivalcev, v Nemčiji ta odstotek znaša 28,1 odstotka, v Španiji 27,6 odstotka in v Franciji 26,7 odstotka.

Na Madžarskem so do četrtka zvečer proti covidu-19 cepili skupno več kot 3,9 milijona ljudi.

Orban je v rednem tedenskem pogovoru za radio Kossuth tudi napovedal, da bodo po 10. maju, ko se končajo srednješolski izpiti, s cepivom Pfizerja in BioNTecha začeli cepiti tudi stare od 16 do 18 let. Madžarska ima po njegovih besedah sicer dovolj cepiva za vsakogar, ki se želi cepiti.

Evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit je pred praznikom dela opozoril na milijone ljudi, katerih vsakodnevna življenja in možnosti preživetja je prizadela koronska kriza. Čeprav ta še ni končana, po njegovih besedah obstajajo razlogi za upanje. "Prepričani smo, da bo Evropa iz te krize izšla močnejša," je dejal.

V Bolgariji so po šestih mesecih zaprtja v okviru ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom vrata spet odprli nočni klubi. Ulice v državi so bile v četrtek zvečer polne zabave željnih. Bolgarija sicer beleži eno od največjih smrtnosti zaradi novega koronavirusa, se je pa v zadnjih dneh zmanjšalo število novih okužb.

Tuji mediji medtem poročajo, da sta se Srbija in Madžarska že dogovorili, da bodo cepljeni državljani obeh držav od danes v sosedo lahko vstopali brez PCR-testa in obvezne karantene.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto se s "pomembnimi državami" medtem že pogaja o skupnem priznanju nacionalnih potrdil o cepljenju. Pogovori tako že potekajo s Srbijo in Črno goro, pri tem pa ni pomembno, s katerim cepivom je bil imetnik potrdila cepljen. Kot je še dejal Orban, naj bi v EU še trajalo nekaj mesecev do uvedbe potrdila o cepljenju, Madžari pa si želijo, da bi lahko potovali še pred tem.

V skladu z omilitvami protikoronskih ukrepov, ki bodo začele veljati jutri, se bo začetek policijske ure prestavil na polnoč, kar bo posledično omogočilo, da bodo trgovine in lokali poslej odprti do 23. ure. Madžarski lokali bodo lahko tudi odprli svoje notranje prostore ter stregli tistim, ki bodo imeli potrdilo o cepljenju.

Restavracije, kinematografi ter rekreativne ustanove so med epidemijo covida-19 v Bolgariji večinoma ostali odprti, so pa uvedli nekatere ukrepe, kot je zmanjšanje njihove kapacitete.

Avstrijski gradbeni koncern Strabag je lansko krizno leto, ki ga je zaznamovala pandemija covida-19, prebrodil uspešno. Čisti dobiček je v 2020 povečal za šest odstotkov, in sicer na 395,2 milijona evrov. Prihodki so se sicer zmanjšali za šest odstotkov, na 14,75 milijarde evrov.

Portugalska pa bo jutri odprla kopenske meje s Španijo in tako začela četrto in zadnjo fazo sproščanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je včeraj sporočil predsednik vlade Antonio Costa . Država v zadnjo fazo sproščanja ukrepov vstopa 48 ur prej, kot je bilo načrtovano.

V Bolgariji s sedmimi milijoni prebivalcev so doslej potrdili več kot 403.700 okužb z virusom SARS-CoV-2. Umrlo je skoraj 16.400 covidnih bolnikov, kar državo uvršča na tretje mesto med članicami EU, za Madžarsko in Češko.

"Upam, da so ljudje srečni. Pogrešali smo jih. Zabavali se bodo in to je najpomembneje," je ob vnovičnem odprtju dejal direktor nočnega kluba PM Krastjo Enčev .

Zadnja faza sproščanja ukrepov bo znova omogočila tudi poroke in ostala druženja, dokler bodo prizorišča delovala s polovično kapaciteto. Prav tako bodo znova dovoljene športne aktivnosti na prostem in v zaprtih prostorih.

Aktivnost v kitajskih tovarnah se je aprila zmanjšala, so pokazali danes objavljeni podatki kitajskega statističnega urada. Indeks nabavnih menedžerjev (PMI) se je aprila znižal na 51,1 točke, kar je 0,8 točke pod marčno vrednostjo. To je posledica globalnega pomanjkanja polprevodnikov in logističnih težav, ki so posledica pandemije covida-19.

Portugalska se je s koronavirusom najhuje spopadla v začetku leta. Visoko število okuženih je močno obremenilo bolnišnice in v državi z 10 milijoni prebivalcev so doslej zabeležili 17.000 smrti covidnih bolnikov.

Bari in restavracije, ki so jih odprli v tretji fazi sproščanja ukrepov v začetku aprila, bodo zdaj lahko podaljšali svoje odpiralne čase.

Švicarska pozavarovalniška skupina Swiss Re je kljub škodam, ki so jih povzročile naravne nesreče in pandemija covida-19, leto začela z dobičkom, kar je presenetilo analitike. Pod črto je ostalo 333 milijonov dolarjev (275 milijonov evrov) dobička.

"Zaradi vašega truda in žrtvovanja smo zdaj v veliko boljši situaciji," je včeraj dejal Martin, ki je sproščanje ukrepov označil za "zelo pomembno in dobrodošlo". Poudaril je, da bo Irska ukrepe sproščala postopoma in odgovorno.

Prebivalci, ki so bili cepljeni z dvema odmerkoma, se bodo lahko družili v zaprtih prostorih, kjer bodo lahko hkrati prisotni člani največ treh gospodinjstev. V zaprtih prostorih se bodo lahko srečali tudi s člani gospodinjstva, ki niso cepljeni, je dejal Martin.

Odprli se bodo muzeji, galerije in frizerji. Male skupine ljudi se bodo lahko srečevale v zaprtih prostorih in skupine do 50 ljudi se bodo znova lahko udeležile pogrebov, porok in verskih obredov.

Prodaja na prostem in osebni prevzem izdelkov v trgovinah bo znova dovoljen, medtem ko se bo preostala prodaja dokončno odprla 17. maja. Hoteli in ostale nastanitve za goste se bodo odprli v začetku junija.

Irska je od začetka epidemije zabeležila skoraj 250.000 okužb z novim koronavirusom in 4900 smrti. V državi je cepljenih že 30 odstotkov populacije, starejše od 16 let.

V Braziliji covid-19 zahteval več kot 400.000 življenj

Brazilija je v četrtek po ZDA postala druga država na svetu, kjer je covid-19 zahteval že več kot 400.000 življenj. Ministrstvo za zdravje je v četrtek sporočilo, da je v 24 urah umrl 3001 covidni bolnik, skupno že 401.186. Več življenj je pandemija zahtevala samo v ZDA.