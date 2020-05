Evropa prebuja turizem, Tajska turistov še ne bo sprejela, Maldivi še bolj luksuzni

Pred začetkom poletne turistične sezone številne države razmišljajo o postopni obuditvi turizma, da bi vsaj v manjši meri omilile vpliv pandemije koronavirusa na gospodarstvo. V Evropi, kjer so prebivalci navajeni na prosto prehajanje meja, bo letošnje poletje drugačno, zato nekateri že razmišljajo, da bi dopust preživeli doma. Priljubljeni turistični destinaciji Tajska in Indonezija medtem še ne razmišljata o sprejemu turistov, sanjski Maldivi pa bodo v luči strogih pogojev za vstop v državo postali še bolj luksuzni.

Medtem ko se Evropa počasi postavlja na noge, se pozornost usmerja v turizem. Številne evropske države ostajajo zaprte za turiste, spet druge pripravljalo sezname držav, katerih epidemiološka slika je najbolj ugodna. V državah, ki jih je koronavirus najhuje prizadel, kot so Italija, Španija, Velika Britanija in Francija, že vlada nezadovoljstvo zaradi uvrščanja na t.i. 'črne sezname' in izrekanja nedobrodošlice. Preverili smo, kakšne načrte imajo posamezne evropske in ostale svetovne turistične destinacije pri odpiranju svojih meja za turiste.

icon-expand Poletne počitnice so pred vrati, ni pa še povsem jasno, kam bomo lahko odpotovali. FOTO: Shutterstock

Avstrija Tako Slovenija kot Italija sta razočarani, ker je Avstrija glede odprtja mej z obema državama zelo nefleksibilna. Slovenija, ki ima celo boljšo epidemiološko sliko od Avstrije, pričakuje skorajšnjo spremembo stališča Avstrije. Avstrija je že pred dnevi zrahljala nadzor na meji s Češko, Slovaško in Madžarsko, prav tako tudi z Nemčijo, Lihtenštajnom in Švico. Če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, načrtujejo s 15. junijem popolno odprtje teh mej. Meje z Italijo ne želi odpreti, pri čemer kot razlog navaja tamkajšnje epidemiološke razmere. Trenutno za vse, ki pridejo v Avstrijo, velja, da morajo imeti s seboj zdravstveno potrdilo, da niso okuženi s koronavirusom. Potrdilo ne sme biti starejše od štirih dni. Belgija Belgijske meje ostajajo zaprte, vsa nenujna potovanja v tujino so odsvetovana. Oblasti nameravajo meje za turiste ponovno odpreti 15. junija, ko se odpira tudi večina ostalih evropskih držav. Hrvaška Turisti iz Slovenije, Madžarske, Avstrije, Češke, Slovaške, Estonije, Latvije, Litve, Poljske in Nemčije lahko na Hrvaško spet vstopajo brez omejitev, tako kot pred pandemijo. Morajo pa pustiti svoje kontaktne podatke, kot so številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte in naslov bivanja na Hrvaškem. To je mogoče storiti po spletu ali na meji, a bo treba v tem primeru računati na nekaj več čakanja. Karantena pri vstopu v državo ni potrebna.

Ciper Ciper je razkril svoje plane za odprtje meje, in sicer za določene države, kjer je epidemiološka slika najbolj ugodna. Mednarodni leti na Ciper bodo stekli v dveh fazah – 9. junija in 20. junija. V prvi fazi bo vstop dovoljen državljanom Grčije, Malte, Bulgarije, Norveške, Avstrije, Finske, Slovenije, Madžarske, Izraela, Danske, Nemčije, Slovaške in Litve. V drugi fazi pa bodo sprejeli državljane Švice, Poljske, Romunije, Hrvaške, Estonije in Češke. Zanimivo je, da seznam držav ne vključuje dveh držav, katerih državljani v največjem številu obiskujejo Ciper. To sta Rusija in Velika Britanija. Tisti, ki bodo v državo prišli od 9. junija do 20. junija, torej v prvi fazi odprtja, bodo morali imeti s seboj potrdilo o negativnem testu na koronavirus. Od 20. junija za države, vključene v prvo fazo, to potrdilo ne bo več potrebno. Češka Češka je 26. maja odprla mejo z Nemčijo in Avstrijo. Z 27. majem je odprta tudi meja s Slovaško in Madžarsko, a z omejitvami. Prebivalci držav članic EU lahko vstopajo v državo zaradi poslovnih razlogov, obiska sorodnikov ali študija. Vsi morajo opraviti test na koronavirus. Italija S 3. junijem bo v Italiji odpravljena omejitev gibanja med deželami, v državi, ki jo je pandemija koronavirusa hudo prizadela, pa bodo znova pozdravili državljane članic EU.Slednjim ob prihodu v državo ne bo treba v obvezno 14-dnevno karanteno. Italijanski zunanji minister je medtem sporočil, da Italija ne bo pristala na diskriminatoren odnos s strani drugih držav in uvrščanja na t.i. 'črne sezname'. Za prihodnjo soboto je napovedal obisk Slovenije. Danska Meje so zaprte za vse tuje turiste. Od 25. maja lahko le posamezniki, ki imajo stalno bivališče v eni od petih nordijskih držav (Danska, Finska, Islandija, Norveška in Švedska) ali v Nemčiji vstopijo v državo, če so z nekom na Danskem v razmerju, imajo tam sorodnike ali poslovni sestanek. Francija Premier Edouard Philippeje oznanil načrte, da bi Francija odprla meje za EU državljane in Velike Britanije s 15. junijem, ko odprtje države načrtujejo tudi ostali. Potniki, ki bodo prispeli iz Velike Britanije ali Španije, bodo pozvani k prostovoljni samoizolaciji. Turistom, ki niso državljani evropskih držav, vstop v Francijo zaenkrat še ne bo dovoljen, razen v posameznih primerih. Nemčija Mejne kontrole na meji z Avstrijo, Švico, Francijo in Dansko in omejitve za potnike, ki pridejo v Nemčijo z letalom iz Italije ali Španije, bodo ostale v veljavi do 15. junija. EU državljani in državljani Velike Britanije, Švice, Norveške in Islandije in njihovi družinski člani se lahko vrnejo v svojo domovino, lahko pa tudi potujejo preko Nemčije, a se tam ne smejo ustaviti.

icon-expand Grčija bo za slovenske turiste svoja vrata odprla s 15. junijem. FOTO: Shutterstock

Grčija Grško ministrstvo za turizem je objavilo seznam držav, katerih državljani bodo lahko od 15. junija spet vstopali v Grčijo. Na seznamu je 29 držav, med njimi tudi Slovenija.Državljane teh držav pa bodo lahko oblasti ob prihodu v državo naključno testirale. Vstopni točki sta letališči v Atenah in v Solunu, ki bo znova odprto v začetku junija. Poleg Slovenije so na tem seznamu še državljani Albanije, Avstralije, Avstrije, Bolgarije, Kitajske, Hrvaške, Cipra, Češke, Danske, Madžarske, Finske, Nemčije, Izraela, Japonske, Latvije, Južne Koreje, Litve, Estonije, Libanona, Črne gore, Nove Zelandije, Severne Makedonije, Malte, Norveške, Slovaške, Srbije, Švice in Romunije. Seznam bo dopolnjen 1. julija. Grčija na seznam ni uvrstila najhuje prizadetih evropskih držav zaradi koronavirusa - Velike Britanije, Francije, Italije in Španije - kar je povzročilo ne malo razburjenja. Madžarska Meje so odprte z Romunijo, Slovaško, Češko, Slovenijo in Srbijo. Prav tako tudi s Hrvaško, a le s turistično rezervacijo. Meja z Avstrijo ostaja zaprta. Islandija Islandija načrtuje odprtje s 15. junijem. Turiste bodo ob prihodu v državo testirali. Čez nekaj ur bodo nato prejeli rezultat po telefonu, potem ko si bodo naložili aplikacijo za sledenje. Kaj se bo zgodilo s tistimi, ki bodo pozitivni, islandske oblasti še niso dorekle. Portugalska Meja s Španijo ostaja zaprta vsaj do 15. junija. A je portugalski minister za zunanje zadeve za portugalske medije dejal, da so turisti na Portugalskem ponovno dobrodošli. Ob prihodu v državo sicer ni obvezna karantena, razen na Azorih, turistom pa bomo na letališču merili temperaturo. Plaže se bodo po načrtih odprle s 6. junijem. Španija Meje se bodo za turiste odprle 1. julija. Vse od 17. marca sta meji s Portugalsko in Francijo zaprti, prehod pa je dovoljen le za španske državljane ali rezidente. Trenutno morajo vsi ob prihodu v državo v 14-dnevno karanteno, kar pa namerava španska vlada odpraviti s 1. julijem. Švica 15. junija Švica odpira mejo z Nemčijo, Avstrijo in Francijo, če bodo razmere ugodne. Meja z Italijo ostaja zaprta. Predidenih karanten ob prihodu v državo ni. Velika Britanija Meje so trenutno odprte. S 8. junijem bodo morali vsi obiskovalci v karanteno za 14 dni. To ne vključuje državljanov Irske. Vlada bo ukrepe dopolnjevala vsake tri tedne.

icon-expand Bali bi lahko po načrtih turiste sprejel oktobra. FOTO: Shutterstock

Indonezija - Bali Na Baliju so po uradnih podatkih zabeležili le okoli 350 primerov okužbe s koronavirusom. Indonezijski otok pričakuje, da bodo turiste znova sprejeli oktobra. Po besedah oblasti bi se najprej lahko odprl otok Java. Balijsko gospodarstvo je močno odvisno od turizma, število turistov pa se je v zadnjih letih še povečalo, v letu 2019 je otok obiskalo 6,3 milijona turistov. Trenutno je vsem tujim državljanom razen določenih izjem, kot so diplomati, rezidenti in podobno, vstop onemogočen. Vsi ki pridejo na otok, morajo opraviti test na koronavirus. Tajska Lansko leto je Tajska sprejela 40 milijonov obiskovalcev. A vse od marca, je turistom vstop prepovedan. Število okuženih je v državi sicer relativno malo, zabeležili so okoli 3000 primerov. A oblasti so previdne pri ponovnem odpiranju države. Vrnitev turistov predvidevajo šele za konec leta. Pri tem pa bodo upoštevali razmere v državah, od koder bi želeli priti turisti. Državljani tistih držav, ki epidemije koronavirusa ne bodo imele pod kontrolo, ne bodo mogli vstopiti v državo. Predvidevajo, da bo letos število turistov padlo za 16 milijonov, a se osredotočajo na domači turizem. Odprli so že nekaj hotelov, nakupovalna središča, muzeje, tržnice in nekatere turistične atrakcije, poroča CNN. Maldivi Sanjski Maldivi so skoraj v celoti odvisni od turizma, prvič v 47 letih pa po podatkih lokalnih oblasti v času pandemije niso sprejeli tujih državljanov. Država se namerava za turiste odpreti z julijem. A po informacijahThe Telegraph, bodo pogoji za vstop v državo zelo strogi. Oblasti pod možne ukrepe navajajo obvezen 14-dnevni obisk. Turisti tako Maldivov ne bodo mogli več obiskati za manj kot 14 dni. Po prvotnem načrtu bodo pred vstopom v državo obvezen test na koronavirus, ki bo moral biti negativen, še dodaten test pa bodo morali turisti opraviti ob prihodu v državo, stal pa bo 100 dolarjev ( okoli 90 evrov). Na rezultate testa bodo nato obiskovalci čakali do 12 ur v svoji hotelski sobi. Maldivske oblasti nameravajo uvesti tudi obvezno turistično vizo, ki bo prav tako stala 100 dolarjev oziroma okoli 90 evrov. V državi so sicer zabeležili manj kot 1500 primerov okužbe s koronavirusom.

icon-expand Maldivi načrtujejo stroge pogoje za vstop v državo, tako pa bo ta sanjska destinacija postala še bolj luksuzna. FOTO: Shutterstock