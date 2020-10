Francija uvaja policijsko uro, Nemčija zaostruje ukrepe

Francoska vlada znova uvaja izredne zdravstvene razmere. V Parizu in osmih drugih mestih bo od sobote dalje veljala policijska ura od 21.00 do 6.00, je v televizijskem nagovoru sporočil predsednik Emmanuel Macron. Prebivalci v tem času ne bodo smeli zapustiti domov brez dobrega razloga. Policijska ura bo veljala vsaj štiri tedne z možnostjo podaljšanja. Prizadela bo 22 milijonov ljudi. Za kršitev policijske ure bo posameznik oglobljen z 135 evri kazni.

Evropa se počasi znova zapira. Kljub lekcijam, ki se jih je Evropa naučila v prvem valu in zatrjevanju evropskih voditeljev, ki so po spomladanskem zaprtju trdili, da si še enega 'lockdowna' ne moremo privoščiti, ob vse večjih številkah okuženih in hospitaliziranih v veljavo vstopajo vse strožji ukrepi. Predvsem, da se zaščitijo oziroma preprečijo kolapsi zdravstvenih sistemom, ki marsikje že močno čutijo bremena drugega vala. Vlade pa se po večini Evrope nagibajo k regijskim ali lokalnih zaprtjem in strožjim ukrepom, ne k zapiranju celotne države.

V sredo zvečer so kanclerka Angela Merkel in ministrski predsedniki nemških zveznih dežel po dolgih pogovorih dosegli dogovor o občutni zaostritvi ukrepov, kar naj bi pomagalo zajeziti širjenje virusa. Gre predvsem za strožja pravila glede uporabe zaščitnih mask, omejitve zbiranja in omejitev delovanja lokalov na območjih, kjer je epidemiološka slika slaba.

V Nemčiji so potrdili največ novih dnevnih okužb od začetka pandemije, in sicer 6638, je sporočil Inštitut Roberta Kocha. Tudi nemška vlada zaostruje ukrepe.

Med glavnimi spremembami so omejitev vseh zbiranj na največ 10 ljudi ter omejitev zbiranj v zasebnih prostorih na člane največ dveh gospodinjstev. To velja za območja, kjer so potrdili več kot 50 novih okužb na 100.000 prebivalcev v tednu dni, in teh je že kar nekaj, med drugim Berlin, Frankfurt in Köln. Drugod bodo zbiranja na javnih mestih omejena na 25, na zasebnih pa na 15 ljudi.

Bari in restavracije na omenjenih tveganih območjih se bodo morali zapreti najkasneje ob 23. uri, kar sicer v žariščih, kot sta Berlin in Frankfurt, velja že zdaj. Na območjih, kjer potrdijo več kot 35 novih okužb na 100.000 prebivalcev v tednu dni, bodo maske obvezne na vseh javnih mestih, kjer se zbira več ljudi brez varne medsebojne razdalje.

Merklova je dogovor pospremila s svarilom, da je Nemčija v "odločilni" fazi prizadevanj za zajezitev covida-19 in da je treba na vsak način ustaviti eksponentno rast, ki so ji že priča. Še posebej je pozvala mlade, naj se danes izogibajo zabavam, da bodo lahko jutri uživali življenje.

Tudi na Nizozemskem je v veljavo stopilo delno zaprtje države, svoja vrata so med drugim zaprli bari in restavracije, v veljavi so strožja pravila nošenja zaščitnih mask. Z današnjim dnem se za 15 dni ti zapirajo tudi v Kataloniji. Restavracije bodo lahko nudile le dostavo hrane na dom ali možnost prevzema hrane. Športni in kulturni centri bodo lahko delovali le na 50 odstotkih, medtem ko so trgovine in trgovska središča lahko le 30-odstotno zasedene, povzema BBC.

Češka, ki beleži enega najvišjih porastov števila okuženih v Evropi v zadnjih 14 dneh, je že zaprla šole in lokale. Tudi v zadnjem dnevu so zabeležili nov rekord dnevnih okužb s 9544 potrjenimi primeri.