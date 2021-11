Bitka z virusom vse več evropskih držav sili v zapiranja: kje zaostrujejo ukrepe in kako?

Ukrepi so marsikje naleteli na upor in povzročili proteste.

V Italiji, kjer je proti covidu-19 cepljenih 84 odstotkov prebivalstva, so že oktobra uveljavili pogoj PCT na delovnem mestu, kar je privedlo ponekod v državi tudi do nasilnih protestov. Oživela je tudi razprava o morebitnem obveznem cepljenju proti covidu-19. Posamezne italijanske dežele podpirajo tudi zaprtje javnega življenja za necepljenje, vendar italijanska vlada to zaenkrat zavrača.

Ukrepe zaostrujejo tudi na Madžarskem. Ponovno so tako najprej uvedli obvezne zaščitne maske v javnem potniškem prometu, sedaj sledijo tudi notranji prostori z izjemo pisarn in športnih dvoran. Obvezno cepljenje proti covidu-19, ki že dlje časa velja v zdravstvu, bodo sedaj razširili na javni sektor.

V Nemčiji so zvezne dežele in nemška vlada, ki opravlja tekoče posle pod vodstvom odhajajoče kanclerke Angele Merkel, ta teden dosegle dogovor o omejitvah za necepljene ter uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 za določene skupine. Uveljavitev protikoronskih ukrepov je poslej odvisna od tristopenjskega načrta, ki temelji na številu covidnih bolnikov v bolnišnicah.

V Nemčiji so na pobudo najverjetnejše nove vladajoče koalicije med socialdemokrati, Zelenimi in liberalci tudi sprejeli zaostrene ukrepe, ki predvidevajo pogoj PCT (preboleli, cepljen proti covidu-19 ali negativni test na okužbo z novim koronavirusom) na delovnem mestu ter v javnem potniškem prometu. V državi se sicer 25. novembra iztečejo sedanje epidemiološke izredne razmere, ki pa jih ne nameravajo podaljšati. S tem bo nemškim zveznim deželam oteženo, da bi pavšalno sprejemale odločitve o zapiranju javnega življenja.

Na Slovaškem bo od ponedeljka dalje veljalo zaprtje javnega življenja za necepljene. Pravilo PC (preboleli in cepljeni proti covidu-19) bo veljalo za hotele, gostinske lokale ter prireditve.

Pogoj PC za hotele, gostinske lokale, storitve in prireditve bo od ponedeljka v veljavi tudi na Češkem. Poleg tega naj bi v podjetjih znova uveljavili hitro testiranje na okužbo z virusom sars-cov-2.

Na Nizozemskem so protikoronske ukrepe zaostrili v soboto pred enim tednom. Poleg pogoja PCT na številnih področjih se nanašajo na širitev obvezne uporabe zaščitne maske in krajšega delovnega časa trgovin in lokalov. Pogoj PCT v gostinstvu ter na prireditvah so ponovno uvedli tudi na Danskem.

V Romuniji, kjer imajo enega od najnižjih deležev cepljenih proti covidu-19, so že konec oktobra uvedli obvezno nošnjo zaščitnih mask tudi na prostem, zaprli so gostinske lokale v nočnih urah ter uvedli dodatne omejitve za necepljene, kot je prepoved odhoda od doma v nočnih urah ter vstopa v gostinske lokale in kulturne ustanove.