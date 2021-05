Malta turistom ponuja do 200 evrov, San Marino cepivo, Grčija pa stavi na precepljenost

Med priljubljenimi turističnimi destinacijami je tudi Francija, ki jo je v letu pred pandemijo obiskalo 90 milijonov turistov. V torek je francoska vlada sprožila večmilijonsko kampanjo, s katero namerava privabiti obiskovalce. Z 9. junijem se znova skorajda popolnoma odpirajo restavracije in kavarne, tudi njihovi notranji prostori, navaja AFP. Že 19. maja pa svoja vrata znova odpirajo tudi muzeji in gledališča.

Med državami, ki poskušajo turistom olajšati potovanje, prevladuje tudi Grčija, kjer turistični sektor predstavlja kar petino državnega BDP, kar 16 odstotkov prebivalstva pa je zaposlenega v turizmu – od začetka pandemije je brez dela sicer ostalo že 65.000 ljudi. V petek, 14. maja, se je država tudi uradno odprla za turiste – obiskovalci tako iz Evrope kot tudi drugih delov sveta morajo za vstop v državo predložiti potrdilo o cepljenju ali negativnem testu na koronavirus.

Že prejšnji mesec so namreč ukinili obvezno sedemdnevno karanteno za potnike iz Evropske unije, ZDA, Velike Britanije, Izraela, Srbije, Združenih arabskih emiratov in nekaterih drugih držav. V začetku meseca, 3. maja, so se v državi znova odprle kavarne in restavracije. Danes bodo temu sledili muzeji, kinodvorane na prostem pa 21. maja.

Predvsem pa stavijo na t. i. otoke brez covida – odrasle prebivalce teh idiličnih otokov naj bi precepili do poletja, med prioritetnimi skupinami za cepljenje pa so tudi turistični delavci. Otoke bodo tako označili za t. i. "covid-free" območja. Grška pristanišča pa bodo pozdravila tudi ladje za križarjenje.

Do sedaj je bilo z dvema odmerkoma precepljeno prebivalstvo na 32 otokih, do konca maja pa naj bi temu sledilo še 36 otokov, kjer prebiva manj kot 10.000 ljudi, navaja Euronews. Grški minister za zdravje Vasilis Kikilias medtem napoveduje, da bodo prebivalstvo na vseh grških otokih precepili do junija.