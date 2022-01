Evropa vse bolj v primežu omikrona

Tako v Franciji kot v Nemčiji število pozitivnih na novi koronavirus vztrajno narašča. Kljub temu pa so po celi Nemliji potekali protesti proti ukrepom za zajezitev širjenja okužb, v Franciji pa je pod vprašajem uvedba potrdila o cepljenju s 15. januarjem.

V Nemčiji so danes ponovno zabeležili skokovito rast okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev je davi po podatkih Inštituta Roberta Kocha znašala 239,9. Epidemiološke razmere se v Nemčiji občutno slabšajo. Od 30. decembra se sedemdnevna incidenca okužb z novim koronavirusom povečuje iz dneva v dan. V mesecu decembru se je ta skoraj dosledno zmanjševala. V zadnjih 24 urah so v Nemčiji potrdili 30.561 novih okužb. Pred tednom dni približno 21.080. Hkrati je v zadnjih 24 urah umrlo še 356 covidnih bolnikov. Od začetka pandemije so v državi uradno potrdili 7.238.408 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 112.579 covidnih bolnikov.

icon-expand Omikron FOTO: Dreamstime

Kljub naraščajočemu številu okuženih pa so v ponedeljek zvečer po vsej državi potekali protesti proti ukrepom za zajezitev novega koronavirusa, ki se jih je udeležilo več kot 35.000 ljudi. V nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko na severovzhodu države se je po navedbah policije v približno 20 mestih protestov udeležilo skoraj 12.000 ljudi. Ta zvezna dežela je bila v zadnjih tednih v središču protestov proti protikoronskim ukrepom v Nemčiji. V zvezni deželi Turingija se je po navedbah policije zbralo več kot 16.000 ljudi. V Magdeburgu, prestolnici zvezne dežele Saška Anhalt, se je na neprijavljenem protestu zbralo okoli 2500 ljudi. Prišlo je do izgredov med protestniki in policijo, vendar zaenkrat ni poročil o morebitnih poškodovanih.

Številni protesti so bili predhodno prijavljeni, nekateri shodi ne in so bili zaradi tega nezakoniti.

Nezakoniti protesti so bili tudi na Saškem na vzhodu Nemčije. Na njih se je zbralo nekaj tisoč ljudi. V mestu Lichtenstein je bilo v spopadih s policijo ranjenih 14 policistov. Ti so proti protestnikom uporabili solzivec. Zaradi nasilništva so ovadili 40 oseb. Na Bavarskem se je protestnega shoda v mestu Nürnberg udeležilo okoli 4200 ljudi, neprijavljenega shoda v mestu Bamberg 2150 ljudi, okoli 900 se jih je zbralo v Ansbachu in okoli 800 v Bayreuthu. V zvezni deželi Baden-Württemberg na jugozahodu Nemčije se je na protestih zbralo nekaj tisoč ljudi, od tega v mestu Friedrichshafen okoli 2000. V prestolnici Berlin se je pred poslopjem nemške televizije ZDF zbralo nekaj sto ljudi, ki so med drugim medijem očitali lažnivo poročanje. V Potsdamu, prestolnici zvezne dežele Brandenburg, je po navedbah policije protestiralo več sto ljudi. Pripravili so tudi protidemonstracije, ki se jih je udeležil župan Potsdama Mike Schubert, vendar oblasti niso navedle podatkov o udeležbi. Poleg protikoronskih omejitev v vsakdanjem življenju je jeza številnih protestnikov namenjena načrtom o obveznem cepljenju proti covidu-19, ki jim je naklonjena nemška koalicijska vlada.

V Nemčiji je proti covidu-19 trenutno cepljenih nekaj več kot 71 odstotkov prebivalstva. Številni, ki so prejeli že dva odmerka cepiva proti covidu-19, so bili že tudi cepljeni s poživitvenim odmerkom. Kljub temu pomemben delež prebivalstva - 25,8 odstotka - sploh ni cepljen. To vključuje tudi otroke, ki so stari manj od pet let, za katere cepljenje proti covidu-19 še ni na voljo. Za necepljene proti covidu-19 v Nemčiji namreč veljajo velike omejitve v vsakdanjem življenju po vsej državi, vključno s prepovedjo vstopa v številne trgovine in objekte za prosti čas. Nemška uradna etična komisija se je že zavzela za razširitev obveznega cepljenja, ki že velja za zdravstvene delavce, na preostalo prebivalstvo. Število okužb narašča tudi v Franciji Tudi v Franciji v zadnjih dneh hitro narašča število okužb z zelo nalezljivo koronavirusno različico omikron, čeprav je precepljenega 90 odstotkov prebivalstva, starejšega od 12 let. Dnevno število novih okužb je v preteklih dneh celo preseglo 200.000.

icon-expand V Franciji in Nemčiji se število pozitivnih vztrajno povečuje. FOTO: Dreamstime

Vlada želi okoli pet milijonov ljudi, ki se še niso cepili, v to prisiliti tudi z zakonom, s katerim bi covidno potrdilo, ki ga dobijo cepljeni, prebolevniki in testirani, spremenili v potrdilo o cepljenju. Dostop do restavracij, kulturnih in športnih prireditev ter sredstev javnega prevoza na daljše razdalje bi imeli le cepljeni in prebolevniki. Poleg tega predlog predvideva, da bo od 15. februarja treba poživitveni odmerek dobiti po štirih in ne več po sedmih mesecih kot doslej. Francoski zdravstveni minister Olivier Veran je poslance v ponedeljek pozval, naj delo potegnejo v noč in končajo obravnavo predloga zakona, ki mora nato še v senat, a so ti pozno zvečer vseeno glasovali za prekinitev razprave. To pomeni, da zakon najverjetneje ne bo začel veljati 15. januarja, kot je bilo predvideno.