Evropska agencija za zdravila podpira deksametazon pri zdravljenju bolnikov s covidom-19

Na podlagi pregleda podatkov EMA podpira uporabo deksametazona pri odraslih in adolescentih (starejših od 12 let in težjih od 40 kilogramov), ki potrebujejo podporno zdravljenje s kisikom. Zdravilo se lahko jemlje oralno ali pa intravenozno preko injekcije ali infuzije. Priporočeni odmerek pri odraslih in adolescentih je šest miligramov enkrat dnevno do 10 dni.

Podatki iz preskušanja Recovery kažejo, da je v 28 dnevih po začetku zdravljenja z deksametazonom umrlo 29 odstotkov bolnikov na mehanski ventilaciji, med tistimi bolniki, ki zdravila niso prejeli, jih je umrlo 41 odstotkov, kar pomeni 35-odstotno relativno zmanjšanje. Pri bolnikih, ki so jih zdravili z dodatkom kisika brez mehanske ventilacije, je bil delež umrlih 23-odstoten med tistimi, ki so prejemali deksametazon, in 26-odstoten med tistimi brez zdravila, kar pomeni 20-odstotno relativno zmanjšanje.

Pri bolnikih, ki jih niso zdravili s kisikom ali mehansko ventilacijo, po navedbah agencije ni prišlo do zmanjšanja tveganja za smrt. Te podatke podpira dodatna objavljena meta-analiza Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je pregledala rezultate sedmih kliničnih preskušanj, ki so raziskovala uporabo kortikosteroidov pri zdravljenju bolnikov s covidom-19, so še zapisali.