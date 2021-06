Evropska komisija v nakup dodatnih 150 milijonov odmerkov cepiva Moderne

Pogodba z Moderno omogoča nakup cepiv, prilagojenih različicam virusa, in cepiv za otroke. Članice lahko odmerke cepiv prodajo ali podarijo državam zunaj EU oziroma v okviru instrumenta Covax za zagotavljanje pravičnega dostopa do cepiv po vsem svetu.

EU je pogodbe o nakupu do 4,4 milijarde odmerkov cepiv sklenila s šestimi farmacevtski podjetji. Za uporabo v EU so že odobrena tudi cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, AstraZeneca ter Johnson & Johnson. V razvoju pa sta še cepivi družb Sanofi-GSK in CureVac.

V Slovenijo je Moderna do zdaj dobavila 180.000 odmerkov svojega cepiva. Prvi odmerek Moderne je prejelo 87.432 oseb, drugi odmerek pa 58.035. V državo so sicer proizvajalci štirih cepiv dostavili skupno več kot dva milijona odmerkov, trenutno pa imamo na zalogi 675.500 neporabljenih doz cepiva, kažejo podatki NIJZ.