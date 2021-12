Evropska komisija določila enotne oznake poživitvenih odmerkov in omejila veljavnost potrdila

Poživitveni odmerek se tako priporoča najkasneje šest mesecev od prvega kroga polnega cepljenja, pri čemer naj bi covidno potrdilo veljalo še nadaljnje tri mesece, da se omogoči dovolj časa za pripravo nacionalnih kampanj cepljenja in dostop do poživitvenega odmerka za državljane.

V minulih tednih je namreč več držav članic, med njimi Portugalska, Italija in Grčija, uvedlo dodatne omejitve pri vstopu v državo v obliki negativnega testa tudi za cepljene.

Jasno in enotno obdobje veljavnosti covidnih potrdil o cepljenju bo po navedbah Evropske komisije zagotovilo, da bodo potovalni ukrepi še naprej usklajeni, za kar so se na zadnjem srečanju Evropskega sveta minuli četrtek zavzeli voditelji držav članic EU.

Pri predlogu devetih mesecev je komisija upoštevala usmeritve Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), naj se tretji oziroma poživitveni odmerek uporabi po šestih mesecih od prvega kroga cepljenja, saj se po pol leta učinek cepiva zmanjša. Poleg tega to omogoča dodatne tri mesece za ustrezno organiziranje nacionalnih cepilnih kampanj, so pojasnili v komisiji.

Potrdilo državljankam in državljanom v obdobju pandemije še naprej omogoča varno potovanje po vsej Evropski uniji. Doslej je bilo v EU izdanih 807 milijonov potrdil. Z digitalnim COVID potrdilom EU je bil uveden standard na svetovni ravni: doslej se je temu sistemu pridružilo 60 držav in ozemelj na petih celinah.

Določene enotne oznake poživitvenih odmerkov

Poleg tega je Komisija danes prilagodila tudi pravila za kodiranje potrdil o cepljenju. To je nujno za zagotovitev, da je mogoče potrdila o cepljenju, ki dokazujejo zaključeno primarno serijo, vedno razlikovati od potrdil o cepljenju, izdanih po poživitvenem odmerku. Tako predlagajo, da se poživitveni odmerki beležijo na naslednji način: 3/3 za poživitveni odmerek po primarni seriji cepljenja z dvema odmerkoma in 2/1 za poživitveni odmerek po cepljenju z enkratnim odmerkom ali za en odmerek cepiva z dvema odmerkoma, ki ga prejme prebolela oseba.