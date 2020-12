Evropska komisija podpisala pogodbo za dobavo 20 milijonov hitrih testov

Evropska komisija je predlagala okvir za uporabo, preverjanje in vzajemno priznavanje hitrih antigenskih testov v EU. Ob tem je s podjetjema Abbott in Roche podpisala okvirno pogodbo za nabavo več kot 20 milijonov hitrih antigenskih testov v vrednosti do 100 milijonov evrov. Ti testi bodo članicam Unije na voljo od začetka prihodnjega leta.

Testiranje tudi s hitrimi testi kot dopolnilo testom PCR je ključno za upočasnitev pandemije. Nasploh bo testiranje v prihodnjih mesecih še naprej temelj ukrepanja v boju proti novemu koronavirusu kljub pričakovanemu začetku cepljenja 27. decembra, opozarja evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides. Komisija članicam priporoča, naj hitre antigenske teste uporabljajo za dodatno okrepitev zmogljivosti testiranja v državi in naj zagotovijo, da bodo testiranje izvajali usposobljeni zdravstveni delavci ali usposobljeni drugi kadri v skladu z nacionalnimi postopki in z navodili proizvajalca. Članice naj po predlogu komisije tudi vlagajo v usposabljanje in potrjevanje usposobljenosti kadrov za izvajanje testiranja ter tako zagotavljajo ustrezne zmogljivosti in kakovost testiranja. Komisija države poziva, naj hitre antigenske teste uporabljajo zlasti za diagnosticiranje simptomatskih primerov in stikov potrjenih primerov ter v primerih izbruhov bolezni, nadzora na območjih velikega tveganja in v zaprtih okoljih. icon-expand Testiranje tudi s hitrimi testi kot dopolnilo testom PCR je ključno za upočasnitev pandemije. FOTO: Dreamstime Priporoča tudi, naj hitre teste uporabljajo za obsežna testiranja v epidemioloških razmerah ali na območjih, kjer je delež pozitivnih testov velik ali zelo velik, ter zagotovijo strategije za pojasnitev okoliščin, ko je potreben potrditven test PCR ali še en hitri test. Glede potrjevanja in vzajemnega priznavanja hitrih testov pa komisija priporoča, naj se članice dogovorijo o skupnem seznamu ustreznih hitrih testov, ki naj ga delijo s komisijo, in o rednem nadgrajevanju tega skupnega seznama glede na nove ugotovitve o rezultatih testiranja. Članice naj se tudi dogovorijo o vzajemnem priznavanju rezultatov izbranih testov, ki bodo na skupnem seznamu, ter preučijo možnost digitalne platforme za potrjevanje avtentičnosti potrdil testa za covid-19. icon-expand