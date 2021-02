Evropska komisija Sloveniji še 913 milijonov evrov iz sheme Sure

Slovenija je prejela novo izplačilo iz sheme Sure.

Gre za posojila, ki bodo članicam pomagala zavarovati delovna mesta in zaposlene pred negativnimi gospodarskimi in socialnimi posledicami najhujše zdravstvene krize v preteklem stoletju. Namenili naj bi jih na primer za financiranje programov subvencioniranja čakanja na delo ali skrajšanega delovnega časa.

Članice lahko še vedno vložijo prošnjo za posojilo iz tega instrumenta s skupno posojilno zmožnostjo do 100 milijard evrov, so izpostavili v komisiji. Shema temelji na 25 milijardah evrov poroštev članic.

Slovenija je doslej prejela 1,1 milijarde evrov, kar je tudi končni znesek posojil, ki so zanjo predvidena v tej shemi. Prvi obrok v vrednosti 200 milijonov je prejela novembra lani.

Ob upoštevanju današnjih izplačil je doslej iz sheme Sure 15 članic Unije prejelo skupno 53,5 milijarde evrov, odobrenih pa je 90,3 milijarde evrov za 18 članic, ki so za doslej zaprosile za posojila.

Poleg Slovenije je posojila iz sheme Sure prejelo še osem članic. Belgija je dobila dve milijardi, Ciper 229 milijonov, Madžarska 304 milijonov, Latvija 72 milijonov, Poljska 4,28 milijarde, Španija 1,03 milijarde, Grčija 728 milijonov, Italija pa 4,45 milijarde, so sporočili iz Evropske komisije.

Slovenija je v vlogi za finančno podporo v okviru instrumenta Sure navedla ukrepe čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa, temeljnega dohodka, oprostitve prispevkov za samozaposlene in druge.

Za današnja izplačila je komisija izdala četrto socialno obveznico, ki je sestavljena iz dveh delov. Prvo obveznico v vrednosti deset milijard evrov je treba poplačati do junija 2028, drugo, ki je vredna štiri milijarde, pa do novembra 2050. V Bruslju izpostavljajo veliko zanimanje vlagateljev, saj je pri sedemletni obveznici zagotovljena negativna obrestna mera, pri 30-letni obveznici pa zelo ugodna obrestna mera.

Shema Sure je eden od treh stebrov fiskalnega svežnja v vrednosti 540 milijard evrov v pomoč delavcem, podjetjem in državam, ki ga je Unija sprejela aprila lani. Ta vključuje še posojila iz evropskega reševalnega mehanizma ESM in program posojil v okviru Evropske investicijske banke (EIB).

Shema Sure članicam omogoča, da prosijo za finančno podporo EU ob nenadnem in znatnem povečanju javnofinančnih odhodkov na področju zaposlovanja zaradi epidemije v obdobju po 1. februarju lani. Na voljo bo do 31. decembra 2022, če bodo krizne razmere še vztrajale, pa jo je mogoče podaljšati.