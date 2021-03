Evropska unija v prvem četrtletju prejela 107 milijonov odmerkov cepiva

Kot je na novinarski konferenci povedala tiskovna predstavnica komisijeDana Spinant, bodo države članice od začetka leta pa do konca tega tedna prejele 107 milijonov odmerkov cepiva. Od tega 67,2 milijona odmerkov cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, 9,8 milijona odmerkov cepiva podjetja Moderna in 29,8 milijona odmerkov AstraZenecinega cepiva.