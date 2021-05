Evropska unija po juniju ne bo več naročala cepiva AstraZenece

Kot je znano, je cepivo AstraZenece v javnosti povzročilo zaskrbljenost zaradi redkih stranskih učinkov v obliki krvnih strdkov, o katerih so poročali. Čeprav je Evropska agencija za zdravila (EMA) cepivo vzela pod drobnogled in sporočila, da so njegove koristi še vedno večje od tveganj, je več evropskih držav uporabo cepiva omejilo na starejše starostne skupine ali pa njegovo uporabo v celoti ustavilo.

V petek pa je EMA sporočila, da preučuje tudi poročila o morebitnih novih stranskih učinkih – redko motnjo degeneracije živcev pri cepljenih.

Macron pozdravil 'evropski pragmatizem'

Francoski predsednikEmmanuel Macron je v odgovoru na vprašanje v Evropskem parlamentu v Strasbourgu pozdravil korak EU k učinkovitejšim cepivom proti novim različicam covida-19.

"S tem cepivom (AstraZeneca) cepimo v Franciji in v Evropi. To moramo še naprej izvajati, ker nam bo pomagalo priti iz krize. Toda za prihodnja naročila, zlasti za boj proti novim različicam virusa, vidimo, da so druga cepiva učinkovitejša. To kaže na evropski pragmatizem, ki ga pozdravljam," je še dodal.