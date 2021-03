Evropska unija prvič blokirala izvoz cepiva AstraZenece

Evropska unija je mehanizem vzpostavila v odziv na težave z dobavo cepiv proti covidu-19, zlasti z britansko-švedskim podjetjem AstraZeneca. Omogoča prepoved izvoza cepiva, če podjetje ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do EU. Ukrep velja do konca marca.

Danes je spremembe naznanila še Švedska. Ob sklicevanju na nove podatke je švedska agencija za javno zdravje sporočila, da bodo cepivo AstraZenece odobrili za uporabo pri vseh, starejših od 18 let. Odločitev je utemeljila s tremi britanskimi študijami, ki so pokazale, da je cepivo britansko-švedskega podjetja učinkovito tudi pri starejših od 80 let ter da je raven zaščite, ki jo nudi pred okužbo, primerljiva s preostalimi odobrenimi cepivi.

Podobno je odločitev v sredo spremenila Belgija, že v torek pa Francija, ki je uporabo cepiva odobrila tudi za stare od 65 do 75 let ter z obstoječimi zdravstvenimi težavami.

Nemška vlada je bila v zadnjih tednih tarča kritik zaradi neustrezne komunikacije glede cepiva AstraZenece, kar je v javnosti ustvarilo vtis, da je cepivo manj učinkovito od cepiv podjetij Pfizer in BioNTech ter Moderne. Številni so tako zavrnili cepljenje s cepivom AstraZenece in ostalo je več sto tisoč odmerkov. Novo priporočilo glede cepiva naj bi po pričakovanjih pomagalo državi odpraviti zaostanek pri cepljenju in okrepiti tempo.

Doslej so cepivo priporočali le za stare od 18 do 64 let, zdravstvene oblasti pa so si premislile po najnovejših študijah iz Velike Britanije. Spremembo stališča komisije je že napovedala tudi kanclerka Angela Merkel. "Novi podatki poleg tega kažejo, da je cepivo še bolj učinkovito ob razmaku 12 tednov med prvim in drugim odmerkom ," je danes dejal Spahn.

Pristojna nemška komisija je uporabo cepiva AstraZeneca priporočila tudi za starejše od 65 let, je sporočilo zdravstveno ministrstvo. " Komisija za cepiva sedaj priporoča cepivo AstraZenece tudi za starejše od 65 let. To je dobra novica za starejše ljudi, ki čakajo na cepljenje, " je povedal zdravstveni minister Jens Spahn .

Evropski komisar prepričan, da bodo do konca poletja v EU vsi cepljeni

Medtem pa je evropski komisar za notranji trg Thierry Breton, ki zaupa v sposobnost hitrejše dostave cepiv v EU, prepričan, da bi v Evropski uniji lahko do konca poletja proti covidu-19 cepili vse evropske državljane. Komisar, ki je zadolžen za pospešitev proizvodnje cepiv, sicer upa, da bo omenjeno mogoče doseči še prej.

Po pogovoru z italijanskim ministrom za gospodarski razvoj Giancarlom Giorgettijem je tudi izrazil navdušenje nad pospešitvijo proizvodnje cepiv v farmacevtskih podjetjih. "Vprašanje ni več, ali bomo imeli dovolj cepiv, v Evropi imamo na voljo veliko cepiv," je dejal Francoz.

V pogovoru za sredin italijanski dnevnik Corriere della Sera je povedal, da so države članice doslej prejele 43 milijonov odmerkov cepiv in da 30 odstotkov odmerkov še niso porabile. Po njegovih besedah bodo v EU do konca leta sposobni proizvesti dve do tri milijarde odmerkov cepiv proti covidu-19 letno. To bi bilo več kot ZDA, ki so spodobne proizvesti 2,5 milijarde odmerkov cepiv letno.

Pozval je k enotnosti članic Unije, potem ko jih je več – med njimi Slovaška, Madžarska, Danska in Avstrija – cepivo začelo iskati v Izraelu, na Kitajskem in v Rusiji. "Nobena država ne more imeti avtonomne strategije cepljenja ... vsi smo medsebojno odvisni." To je dejal, potem ko je italijanski premier Mario Draghiv sredo od predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyenzahteval pospešitev evropskega odgovora na pandemijo, predvsem kar zadeva cepiva.

Giorgetti je po pogovoru s komisarjem danes izrazil zaupanje v evropsko in italijansko proizvodnjo cepiv ter sporočil, da bo italijanska vlada namenila 400 do 500 milijonov evrov za gradnjo lastnega farmacevtskega podjetja za proizvodnjo cepiv.

Kot je znano, je EU deležna ostrih kritik članic zaradi zamud pri cepljenju, do katerih deloma prihaja zaradi težav pri proizvodnji cepiv, medtem ko v nekaterih drugih državah, med drugim v Izraelu in Veliki Britaniji, cepljenje poteka veliko hitreje.