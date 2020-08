Evropske države beležijo najvišje številke okužb po več mesecih

Evropske države poročajo o velikem dnevnem porastu novih okužb s koronavirusom. Med tistimi, ki znova beležijo visoke številke, so Nemčija, Italija in Španija, v Franciji je trenutno aktivnih skoraj 400 žarišč. Do danes je po svetu sicer umrlo že 787.000 ljudi.

Nemčija je v zadnjih 24 urah zabeležila 1707 novih okužb, kar je največ po 26. aprilu, ko jih je bilo v enem dnevu 1737. Nemške oblasti so vzrok pripisale vračanju svojih državljanov, ki so pripotovali iz tujine, pa tudi splošnemu neupoštevanju ukrepov, kot je nošenje zaščitnih mask in upoštevanje socialne distance. Ob vrhuncu epidemije v začetku aprila so sicer tam dnevno potrdili tudi po 6000 novih okužb. Kasneje je število okužb začelo upadati, od konca julija pa znova vztrajno narašča. Natančnih zaključkov glede razlogov za porast okužb ni, saj so v zadnjem času povečali tudi število testiranj. A porast okužb ni nujno povezan oziroma ni povezan zgolj s porastom števila testiranj, opozarjajo na inštitutu Roberta Kocha (RKI). V tednu od 27. julija do 2. avgusta so tako na primer opravili 578.000 testiranj, dva tedna kasneje pa že 875.000. V tednu med 20. in 26. aprilom so jih medtem opravili le 364.000. Delež na koronavirus pozitivnih brisov je bil aprila približno petodstoten, zdaj pa je pri slabem odstotku. Zaradi zapletov po okužbi s koronavirusom je sicer v Nemčiji doslej umrlo 9253 ljudi, v zadnjem dnevu deset, skupno pa se jih je doslej okužilo skoraj 230.000.

icon-expand Testiranje na koronavirus v Nemčiji. FOTO: AP

V Španiji so v zadnjih 24 urah zabeležili 3715 novih primerov, kar je najvišja številka od poznega aprila in odkar je država junija prekinila strogo karanteno. Umrlo je 127 ljudi. Časnik El Paisporoča, da je veliko novih okužb v domovih za starejše. Tudi v Franciji so zabeležili 3776 novh primerov in kar 399 aktivnih žarišč. Oblasti v Nici so ukazale, da je maske zdaj obvezno nositi povsod na javnih krajih, poroča BBC.Oglasili so se tudi pediatri, ki so zaskrbljeni zaradi ponovnega vračanja otrok v šole. Italija poroča o 642 novih primerih. V primerjavi z drugimi evropskimi državami ta številka sicer res ni tako visoka, a je kljub temu najvišja od konca maja.