Evropske države ob naraščanja okužb širijo uporabo covidnega potrdila

Zaradi hitrega naraščanja primerov okužbe z močno nalezljivo različico novega koronavirusa delta vse več držav v Evropi uvaja digitalno covidno potrdilo tudi v javnem življenju. Z uvajanjem dodatnih omejitev pri dostopu do gostinskih obratov in množičnih prireditev pa želijo obenem tudi pospešiti cepljenje proti covidu-19 med prebivalstvom.

Evropejci so se po strogih zdravstvenih ukrepih, uvedenih zaradi pandemije covida-19, nadejali bolj sproščenega poletja. Zahvaljujoč napredku pri cepljenju odraslih in uvedbi evropskega digitalnega covidnega potrdila so v mnogih državah začeli sproščati omejitvene ukrepe pri potovanjih in v javnem življenju. Vendar pa to na novo pridobljeno "svobodo" ogroža vnovično naraščanje primerov okužb zaradi nalezljive različice delta. Da bi preprečili razmah okužb in obenem pospešili cepljenje prebivalstva, so v nekaterih evropskih državah covidno oziroma t. i. zdravstveno potrdilo uvedli kot pogoj za dostop do javnih prireditev in storitev. Slovenija pri tem ni izjema. Tako morajo med drugim organizatorji kulturnih in športnih prireditev kot tudi gostinci po novem preverjati izpolnjevanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani) na podlagi kode QR digitalnih covidnih potrdil.

Za zaostritev nadzora se se odločili tudi pri naših južnih sosedih, ukrepi pa veljajo za vse obalne županije. Od ponedeljka je tako na vseh prireditvah dovoljeno zbiranje do 50 ljudi brez predložitve covidnega potrdila, na prireditvah do tisoč ljudi pa je potrdilo obvezno. Na zasebnih dogodkih, kot so poroke, je po novem dovoljeno 15 gostov. Vsi dogodki lahko potekajo največ do polnoči. Pri vstopu v državo pa so podaljšali veljavnost potrdil o cepljenju na 270 dni. Ukrepi v Italiji in Franciji niso naleteli na odobravanje V Italiji so se prav tako odločili zaostriti pogoje za gostinske lokale ter kulturne in športne ustanove. Od 6. avgusta bo za vstop v restavracije, muzeje, fitnese, kopališča ter na množične dogodke treba predložiti covidno potrdilo. Italijanska vlada preučuje tudi možnost uvedbe potrdila na regionalnih vlakih. V Franciji, kjer se že soočajo s četrtim valom epidemije, bodo zaostrili omejitve za tiste, ki niso cepljeni. Za vstop v kulturne ustanove, na športna tekmovanja in druge dogodke oziroma kraje, kjer se zbere več kot 50 ljudi, je treba predložiti covidno potrdilo ("pass sanitaire"). Od avgusta bo potrdilo o cepljenju ali negativnem testu obvezno tudi za restavracije, gledališča, kinodvorane in druge javne prostore ter javna prevozna sredstva.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Odločitev o zaostritvi omejitev za necepljene odraža prizadevanja oblasti, da bi ljudi spodbudili k cepljenju. Po prepričanju francoskega predsednika Emmanuela Macrona je "cepljenje vseh Francozov edini način, da se življenje vrne v normalnost". Po tej napovedi o zaostritvi ukrepov se je na cepljenje prijavilo več kot 900 tisoč Francozov, od tega 65 odstotkov, mlajših od 35 let. Tako v Italiji kot Franciji ukrepi niso naleteli na odobravanje. Konec minulega tedna je v več italijanskih mestih proti obvezni uporabi covidnega potrdila protestiralo več tisoč ljudi. Tudi v mestih širom Francije se je na protestih zbralo več kot 160 tisoč ljudi. Na obrobju Pariza so izbruhnili izgredi, posredovati je morala policija.

V Avstriji se za uvedbo dodatnih omejitev v gostinstvu in na meji za zdaj niso odločili V Avstriji, kjer so v začetku meseca sprostili ukrepe v javnem življenju, se za uvedbo dodatnih omejitev v gostinstvu in na meji kljub vnovičnemu porastu okužb za zdaj niso odločili. Razprave o omejitvah za necepljene, denimo pri obisku restavracij ali športnih prireditev, potekajo tudi v Nemčiji, vendar soglasne odločitve o tem še ni. Vodja kabineta nemške kanclerke Helge Braun je ob tem dal vedeti, da bodo "cepljeni vsekakor imeli več svobode kot necepljeni".

icon-expand Na Otoku so odpravili večino epidemioloških ukrepov v gostinstvu in kulturni dejavnosti. FOTO: AP

Podobno razmišljajo tudi na Slovaškem. Covidno potrdilo bi lahko že kmalu veljalo kot vstopnica za trgovine in storitvene dejavnosti. Ustrezno pravno podlago je v nedeljo potrdil slovaški parlament. Proti tem načrtom je že konec minulega tedna v Bratislavi protestiralo več sto nasprotnikov cepljenja. V Švico, ki sicer ni članica EU, je na podlagi medsebojnega priznavanja covidnih potrdil mogoče vstopiti z evropskim covidnim potrdilom. Tam so konec junija ponovno odprli hotele, muzeje, gledališča, kinodvorane in zabaviščne parke. Covidno potrdilo je v uporabi glede na barvo območja, določenega z ozirom na epidemiološke razmere. Medtem ko na zelenih območjih potrdilo ni potrebno, je na oranžnih izbirno, na rdečih pa obvezno in se navadno nanaša na večje javne dogodke, diskoteke in nočne klube.

Na Otoku so odpravili večino epidemioloških ukrepov v gostinstvu in kulturni dejavnosti. Čeprav omejitve ne bodo več zakonsko predpisane, pa britanska vlada v svojih priporočilih poziva k ukrepanju za omejitev širjenja virusa. Priporočila nočnim klubom in organizatorjem množičnih dogodkov se nanašajo na uporabo potrdila o cepljenju, prebolevnosti oziroma negativnem testu ("NHS covid pass"). Priporočajo tudi nošenje zaščitnih mask na krajih, kjer je veliko ljudi, in v javnem potniškem prometu.