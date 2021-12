Evropske države v strahu pred omikronom zaostrujejo ukrepe

Evropa, ki je doslej zaradi covida zabeležila že več kot 89 milijonov primerov okužb in 1,5 milijona smrtnih primerov, se zaradi nove različice omikron pripravlja na nov val okužb. Dodatne ukrepe in omejitve so zato že napovedali v Franciji, Nemčiji, na Irskem, Danskem, Nizozemskem, pa tudi v Italiji, Avstriji, Grčiji in na Portugalskem, poroča BBC.

Francija je z današnjim dnem prepovedala vsa nenujna potovanja v in iz Velike Britanije, ki je doslej najbolj prizadeta država v regiji. Že tretji dan zapored so poročali o rekordnem številu okužb s covidom-19 – potrdili so jih več kot 93.000, v veliki meri pa jih je povzročil omikron. Francozi so tako v petek ob 23. uri zaprli svoje meje za potnike, ki so pripotovali od tam iz poslovnih ali turističnih razlogov. V pristanišču v Dovru in na železniških terminalih Eurostar so posledično nastajale dolge čakalne vrste, saj so ljudje poskušali vstopiti v državo, še preden bi prepoved stopila v veljavo.

Država poleg tega tudi skrajšuje vrzel med drugim in tretjim odmerkom cepiva ter zahteva pogoj PC za vstop v restavracije, pa tudi za ves javni promet na daljše razdalje. Poleg tega so odpovedali vsa uradna silvestrovanja in ognjemete. Francoski premier Jean Castex je napovedal, da bo vlada že prihodnje leto sprejela nove korake za odpravo obotavljanja ljudi glede cepljenja in dejal, da ni sprejemljivo, da nekaj milijonov Francozov zavrača cepljenje in s tem ogroža življenje celotne države.