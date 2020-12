Milijarde evrov, dogovori za cepiva, zdravila: Kaj v boju s pandemijo počne EU

Vzorčne predloge bodo po potrebi posodobljene, ko bo imela Komisija boljši vpogled v vsebino nacionalnih načrtov držav članic za okrevanje. Države članice lahko za vprašanja o vzorčnih predlogah uporabijo namenski poštni predal in telefonsko številko, ki ju je vzpostavila Komisija, so sporočili iz Bruslja.

Vzorčne predloge zagotavljajo smernice za posamezne sektorje o tem, kdaj je državna pomoč lahko izključena in zato predhodna priglasitev Komisiji ni potrebna, kdaj bi lahko šlo za državno pomoč, vendar priglasitev ni potrebna, ker pomoč spada na področje uporabe ene od skupinskih izjem, in kdaj bi lahko šlo za državno pomoč in je potrebna priglasitev.

Evropska komisija je zato predlagala 100 milijard evrov vredno pobudo SURE, ki bo financirala ohranjanje delovnih mest in tako podprla ljudi, ki jim grozi brezposelnost, poudarjajo pri EK.

Med prioritetami je ohranjanje delovnih mest in različne sheme za subvencioniranje krajšega delovnega časa so se v času zajezitvenih ukrepov proti pandemiji izkazale kot dober način za zaščito delavcev pred množično brezposelnostjo. Ob tem takšne sheme podjetjem pomagajo ohranjati znanje, ki bi se z odpuščanji zgubilo.

Vlaganja v raziskave in pogodbe s farmacevtskimi podjetji

Za vračanje v normalno življenje so pomembne učinkovite rešitve, med katerimi je EU identificirala cepivo, ki jenajboljši način, da se doseže trajna rešitev za pandemijo.

Čas je bistvenega pomena. Evropska komisija je zato sprejela evropsko strategijo za pospeševanje razvoja, proizvodnje in uvajanja cepiv proti covidu-19, cilj pa je bil zagotoviti proizvodnjo cepiv v EU in zadostne zaloge za njene države članice prek sporazumov za vnaprejšnji nakup s proizvajalci cepiv v okviru instrumenta za nujno pomoč.

Evropska komisija je do zdaj podpisala pogodbe o nakupu cepiv s podjetji AstraZeneca (do 300 milijonov doz), Sanofi-GSK (do 300 milijonov doz), Janssen Pharmaceutica NV (200 doz), BioNtech-Pfizer (do 300 milijonov doz), CureVac (do 225 milijonov doz) in Moderna (80 milijonov doz).

Za varen zagon gospodarstva in nemoteno delovanje vrtcev, šol, kulturnih ustanov in drugih delov družbe je treba doseči 60-odstotno precepljenost prebivalcev Evropske unije.