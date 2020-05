Evropski parlament za 2000 milijard evrov vreden sklad za okrevanje po pandemiji

Evropski parlament meni tudi, da bi moral biti sklad za okrevanje dodan k večletnemu finančnemu okviru EU (MFF) in ne bi smel biti izgovor za krčenje doslej predvidenih proračunskih postavk. Poslanci vztrajajo pri povečanju MFF in poudarjajo, da bo parlament uporabil svoje pristojnosti, če njegove zahteve ne bodo izpolnjene.

"Žal v tem trenutku ni soglasja ne o tem, kako naj bi sredstva zagotovili, niti o tem, na kakšen način naj bi jih porabili," je v sporočilu za javnost zapisala slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS). Ob tem je izrazila upanje, da ne bo prevladal diktat močnejših držav, ampak bodo v EU našli kompromis in tako potrdili evropsko solidarnost. "Koronaobveznice so očitno padle v vodo, nikakor pa ne pristajamo na to, da bi se zmanjšala sredstva za politike in sklade, ki so ključnega pomena za razvoj manj razvitih regij, kot je npr. kohezijski sklad," je še poudarila.

Danes sprejeta resolucija tudi poziva Evropsko komisijo, naj se vzdrži navajanja zavajajočih številk ali "čaranja s financami", saj je, kot poudarja dokument, pod vprašajem verodostojnost unije. Parlament v njej tudi izraža željo, da bi bil vključen v postopke oblikovanja, vzpostavitve in izvajanja sklada.

Za resolucijo je glasovalo 505 poslancev, 119 jih je bilo proti, 69 vzdržanih.

"Evropski državljani morajo biti v središču strategije okrevanja," v dokumentu poudarjajo poslanci in dodajajo, da bo parlament ščitil interese državljanov. Prizadevanja za okrevanje morajo imeti močno socialno dimenzijo, morajo odpravljati socialne in gospodarske neenakosti ter pomagati tistim, ki jih je kriza zaradi pandemije najhuje prizadela, tudi menijo poslanci.

Parlament vztraja, da mora biti sklad za gospodarsko okrevanje vreden dve milijardi evrov ter da ga je treba financirati z izdajanjem dolgoročnih obveznic za okrevanje. Pomoč bi bila v obliki posojil, večinoma pa nepovratnih sredstev za investicije.

Poslanci tudi poudarjajo, da mora sklad delovati dovolj dolgo, da bo lahko pomagal gospodarstvu s podporo majhnim in srednje velikim podjetjem ter povečal zaposlitvene možnosti in s tem zmanjšal pritisk na delavce, potrošnike in družine. Parlament se tudi zavzema, da bi dali prednost investicijam v skladu z zelenim dogovorom in digitalno agendo ter vztraja pri oblikovanju novega samostojnega evropskega programa za zdravje.