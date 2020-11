Fafangel: Ko bomo prepričani, da smo drugi val ustavili, se bomo pogovarjali naprej

Na vprašanje, kaj ga trenutno skrbi, ali je to število smrti, ki jih je v zadnjih dneh več kot 20, je Fafangel odgovoril: " Iz človeškega vidika je vsaka smrt odveč. Kot epidemiolog pa gledam zaskrbljeno delež pozitivnih. Kriterij, pri katerem lahko sproščamo ukrepe, je, da je ta delež pod 5 %. Skrbi me, da preveč gledamo modelirane napovedi. Moramo se zavedati, da so te napovedi zgrajene na nepopolnih podatkih in torej modeliramo negotovost. Ta negotovost nam pove, da ne vemo, kdaj bo vrh. Vsi modeli so napačni, to moramo zelo pazljivo upoštevati. Ključno sporočilo ta teden in tudi naslednji teden je, da ostanemo doma. Ko bomo prepričani, da smo drugi val ustavili, se bomo pogovarjali naprej!"

Fafangel se tudi dobro zaveda, da participatornosti in zaupanja ni enostavno doseči. "WHO ima lep izraz – pandemic fatigue. Ljudje so izčrpani od ukrepov, ki jih omejujejo v vsakdanjem življenju. Ampak ta pandemska izčrpanost ima tudi obraze. Obraze ljudi, ki so izgubili službo in ki ne morejo zagotoviti varnega okolja svojim otrokom. V tem trenutku lahko rečemo samo, da smo skupaj, da temu prisluhnemo in stopimo skupaj v novo pot. Vsi si želimo ustaviti drugi val, ne smemo se znajti pred odločitvijo, kdo bo si zaslužil ventilator in kdo ne. To je treba presekati. V naslednjih korakih bomo poskusili z vsem, kar smo se naučili do zdaj o tem, kako imeti epidemijo pod nadzorom. Pomembna so naša dejanja. Lažje funkcioniraš, ko vidiš, da tvoja dejanja spreminjajo zadeve."