Fafangel: Ne čakajte na novo cepivo, cepite se zdaj

V ponedeljek smo v Sloveniji izvedli 1066 PCR-testov in 9419 hitrih antigenskih testov ter z njimi potrdili 3483 novih okužb. V torek pa smo z 853 PCR-testi in 7083 hitrimi antigenskimi testi potrdili 2528 novih okužb. Podatki za sredo so sledeči: ob 1021 PCR- in 7055 hitrih testih smo zabeležili 2402 okužbi. Za primerjavo: preteklo sredo je bilo 2069 novih okužb. Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh je že 1905.

Vsi, ki imate moč, ki ste zgled za druge, dajte to moč sedaj izkoristiti in dajte pokazati, da se znamo držati priporočil, sedaj, danes.

Številke postajajo vse bolj zaskrbljujoče, a hkrati ne presenetljive. Z začetkom šolskega leta in prihodom hladnejših dni je bilo tak razvoj dogodkov pričakovati. Vodja posvetovalne skupine za spremljanje gibanja novega koronavirusa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel ob tem miri: omikron je še vedno omikron, hudih potekov ni, situacija v bolnicah je stabilna. Pričakuje pa, da se bodo tudi bolnišnice pričele polniti.

A za zdaj Slovenija ostaja v fazi 1, kar, kot je pojasnil Fafangel, pomeni: Veliko je priporočil, ki sicer niso obvezna, a jih je priporočljivo izvajati. Omenil je cepljenje ter maske v zaprtih prostorih, tudi na javnem prometu. V fazi 2 bodo številna priporočila postala obveze. Zdaj pa je čas, da storimo vse, da širjenje virusa čim bolj obrzdamo,

"Če želimo iti mirno skozi to jesen in zimo, moramo zaščititi najbolj ranljive. Kaj to pomeni? Cepiti vse tiste nad 60. letom starosti," je poudaril Fafangel. Tistim nad 60, ki so že cepljeni, se je zahvalil in jih pozval, naj se odločijo za prvi ali drugi odmerek z novimi cepivi, prilagojenimi za omikron. Tiste, ki še niso, pa je prosil, naj se še danes cepijo. Zanje sicer pride v poštev zgolj staro, "vuhansko", cepivo, saj prilagojene različice niso namenjene osnovnemu cepljenju. A jih Fafangel miri, da tudi to izjemno dobro ščiti pred težkim potekom bolezni.

Povedal je tudi, da ne priporoča čakanja na še novejše cepivo, prilagojeno na inačici omikrona BA.4. in BA.5., ki naj bi ga dobili v prihodnjih tednih.

Ob zaskrbljujoče nizki precepljenosti - z drugim poživitvenim odmerkom sta po podatkih NIJZ doslej cepljena le dva odstotka posameznikov, starejših od 60 let - prinašajo optimizem novice iz Zdravstvenega doma Ljubljana. Opazili so namreč povečano zanimanje pacientov za cepljenje proti covidu-19 z novim cepivom, zato naročajo dodatne odmerke cepiva in zagotavljamo dodatno ekipo za cepljenje.

Z novim cepivom, ki je prilagojeno omikronski podrazličici BA.1., in je, kot že omenjeno, registrirano za poživitvene odmerke, prvič cepijo danes od 12.30 do 20.00 Na voljo imajo 480 odmerkov, so sporočili, dodatni so naročeni.