Fafangel zapušča prenovljeno vladno strokovno skupino: 'Boga se ne želim igrati'

Predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel nepreklicno izstopa iz Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19, ustanovljene pri Ministrstvu za zdravje. V pismu ministru za zdravje Janezu Poklukarju , ki so ga pridobili novinarji N1 , navaja, da je odločitev profesionalne narave. "Izhaja iz tega, da sta vloga in teža epidemiologov pri usmerjanju ukrepov v času epidemije covida-19 še naprej nezazavna. Na vseh nivojih," razlaga.

Glas epidemiološkega kolegija, ki ga zastopa, po njegovem še naprej tako ostaja v manjšini, sprejete odločitve pa da epidemiološko službo NIJZ vodijo v kot. Sprejete odločitve so pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiološke službe in jih spravljajo v stisko, pravi. Zato pri tem več ne more in ne želi sodelovati.

Pri tem se naveže tudi na nedavno 11-dnevno zaprtje države. "Predlagali smo časovno jasno opredeljen ukrep, tako rekoč brez izjem, razen ene same, in to je bila možnost druženja v namen socialne podpore za posameznike v stiski med prazniki. Pa tudi to izjemo smo močno odsvetovali."

Poudarja tudi, da je epidemiološka služba NIJZ v zadnjih mesecih podala številne predloge in predlagali drugačen pristop pri obvladovanju epidemije.

"Kot epidemiologu se mi zdi naravnost grozljivo, da bom odločal o tem, ali in koliko posameznikov lahko svobodno izrazi svoje mnenje o čemerkoli na javnem (zunanjem) prostoru. Kot epidemiologu mi je namreč pomembno le to, da pri tej pravici upoštevajo strokovna priporočila o medsebojni razdalji in zaščitni maski, v kolikor razdalje med posamezniki ni. Jaz se boga ne želim igrati."