Fafangel: Cepivo lahko spremeni pravila igre, do takrat ostajajmo doma

Poleg tega imamo tudi težavo realno oceniti, kje pravzaprav smo. " Dosegli smo tisti plato brisov, testiranja, in to pomeni, da tista luč, s katero smo si razsvetlili pot, da vemo, kaj nas čaka naprej, ni več tako močna. To je problem pri napovedovanju, kaj nas še čaka," pravi Fafangel, ki trenutne številke pozitivnih testov označuje kot katastrofalne. "Ne vidimo poti naprej, mogoče imamo zadaj ledeno goro. Ob tem se moramo zanašati na druge parametre, na primer številke o hospitalizacijah, ki prihajajo za zamudo, saj nisi tisti dan, ko zboliš, v bolnišnici. Mi gledamo zdaj te številke, potem pa imamo še en drug parameter, ki sledi hospitalizacijam ... to pa so smrti, kar še težje gledam."

Dejal je, da se epidemije ne da čisto nadzorovati, razen če popolnoma zapreš družbo, kar seveda prinaša druge slabe stvari. " Kupujemo čas z vsemi ukrepi, še vedno pa je treba testirati, testirati, testirati, to je še vedno paradigma. Ne gre le za to, da prižgeš luč, gre tudi za to, da najdeš bolne in jih izoliraš. Še vedno pa samo zaviramo. Luč, ki se je prižgala na koncu tunela, ni epidemiološka, saj je to stanje temno ... luč je cepljenje. Ta trenutek ni več tako dolgo, zdaj moramo stisniti," je dejal.

Fafangela trenutno najbolj skrbi na naš zdravstveni sistem, ki je, kot pravi, na vseh ravneh podhranjen. "Naša skrb je, da pomagamo vsem. Tako tistim, ki imajo covid, kot mladeniču, ki potrebuje urgentno operacijo kolena, drugače vse življenje ne bo mogel več teči. In pri covidu je ravno to problem, lahko povzroči, da tega ne moremo zagotoviti," opozarja epidemiolog.

Smrtnost pri nas je odraz starostne strukture družbe, starostne strukture med obolelimi in prenosov okužbe. "Pri nas imamo odlične zdravnike, ampak to je pač covid, za katerega ni zdravila, in ko enkrat pride v ranljivo populacijo, je to to," z žalostjo v glasu pove Fafangel.

"Ko bodo številke spet takšne, da bo kontaktno sledenje spet relevantno, bomo iskali grozde okužb, clustre. Mi nismo razlog za krivuljo, mi smo posledica krivulje ... in cel sistem je šel tako, naprej epidemiologi, potem smo dosegli plato pri testiranju, tretji steber pa je naše zdravstvo. To ne sme doseči limita, zavarovanje našega zdravstvenega sistema je naša največja prioriteta," poudari.

"Trenutno je težko udariti in zarezati s skalpelom, nasloniti se moramo na širše ukrepe. Na koncu dneva pa se vse začne in konča pri posamezniku, torej, da nimamo takih kontaktov, da bi lahko bili 'super širitelj' virusa. To pomeni, da grem delat, pridem domov, upam, da je hčerka še budna in jo vidim, in novo jutro. Ne morem biti super spreader, ker ravnam tako, da ne morem biti," razloži. Poudarja, da mora sistem omogočiti, da lahko posamezniki delujejo tako, recimo z delom od doma, ki pa seveda v veliko primerih ni možno.

Pove, da je virus težko obvladovati tudi zaradi asimptomatskih klicenoscev, za katere ne vemo, koliko jih je, niti ne, kako relevantni so za prenos okužbe – a relevantni zagotovo so, pravi.

Fafangel med drugim pravi, da veliko razmišlja o otrocih, ki zdaj ne morejo v šole. "Preden zaspim, preden kolabiram na postelji, so šole vedno v mojih mislih. Ampak težko se tudi opredelim čisto kot stroka, kaj je zdaj pomembno. Vidimo debato, ki jo imamo v Sloveniji ... Včeraj sem videl, da imajo v Franciji proteste na cestah, naj se šole zaprejo. / ... / Težko je loviti ravnotežje med varnostjo in odprtimi šolami. Vseeno si bom upal trditi, podatki nam namreč vseeno nakazujejo, da šole niso akumulator te okužbe. Vsaj pri otrocih pod desetim letom starosti ne. So pa odraz prenosa v družbi. In ko ga je toliko, kot ga je sedaj pri nas, je izjemno težko imeti šole brez vnosov in odprte šole, hkrati pa zagotoviti varnost," opozarja na težko lovljenje ravnotežja. Poudarja, da bo treba najti kompromis, a da se moramo zavedati, da okužbe v šolah bodo, tudi če bodo ukrepi fenomenalni, saj je v družbi toliko prenosov. "Ampak prioriteta je imeti šole odprte," dodaja.

Kaj pa komuniciranje odgovornih? "Komuniciranje je ... težko v tem trenutku. Je pa enotna komunikacija pomembna, dati tudi v ospredje, da nimamo vseh odgovorov. Jaz jih zagotovo nimam, imam pa nekatera strokovna stališča, ki jih lahko podam, če so komu uporabna," pove z nasmeškom.

Da bi bili ti najbolj osnovni in najpomembnejši ukrepi – higiena rok, zaščitna maska in predvsem čim manj kontaktov oziroma ostajanje doma – sprejeti na splošni ravni, pa ni dovolj le, da en to razlaga in da nam predstavljajo dnevne podatke, pravi Fafangel. "Ko se midva danes pogovarjava, je pomembno, da se meni zaupa. Da sem neodvisna stroka, da to povem z najboljšim znanjem, ki ga imam sedaj, in da je to to,"pove novinarju Mihi Drozgu.

Kaj pa njegovo navdušenje nad Zvezdnimi stezami? "Ta vizija skupnosti, enotnosti. Človeštvo je enotno v večjih dosežkih, in covid bi moral biti primer tega, ko stopimo skupaj. 'Live long and prosper',"pove.

Cepivo je začetek konca epidemije, potrdi Fafangel, a nas ne sme uspavati, temveč nam dati dodatno motivacijo, da zdržimo do takrat s čim manj mrtvimi. "Moramo biti pripravljeni, ko bo cepivo na voljo, ne smemo biti presenečeni – kaj bomo zdaj, kdo bo cepil, kako se bo to štelo, kje bodo podatki ... In potem počitnice, lepši časi,"se na koncu z vidnim upanjem v očeh nasmeji.

"Držite se svojega mehurčka, ravnajte, kot da ste okuženi, zdaj pa res. Držite se teh nekaj splošnih načel in ne bodite razočarani, če samo 'bremzamo', ker v resnici samo 'bremzamo', epidemije ne bomo ustavili. To zadevo je zdaj zelo težko držati pod nadzorom, zato ... ostanite doma," s ključnim sporočilom zaključi Mario Fafangel.

