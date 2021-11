Farmacevtska podjetja se pripravljajo na morebitno prilagoditev cepiv

Izvršni direktor farmacevtskega velikana Moderna Stephane Bancel v intervjuju za časnik Financial Times ocenil, da bodo o učinkovitosti trenutnih cepiv dobili več informacij v naslednjih dveh tednih, vendar znanstveniki niso optimistični. "Vsi znanstveniki, s katerimi sem govoril (...), menijo, da ne bo to nič dobrega," je povedal v pogovoru.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v ponedeljek opozorila, da predstavlja različica omikron zelo veliko globalno tveganje s potencialno resnimi posledicami. V organizaciji so sicer opozorili, da je še vedno nejasno, kako nalezljiva in nevarna je nova različica.

Kot je pojasnil, bi lahko Moderna v letu 2022 dobavila od dve do tri milijarde odmerkov cepiva, vendar bi bilo nevarno vso produkcijo usmeriti v cepivo, ki bo učinkovito le proti omikronu, saj so še vedno prisotne tudi druge različice koronavirusa. Pri Moderni tako že pripravljajo različico cepiva, ki bo učinkovito proti omikronu.

Izvršni direktor je pojasnil, da so znanstveniki zaskrbljeni, saj je 32 od 50 mutacij pri omikronu prisotnih na beljakovini bodice S, to pa je del virusa, ki ga uporabljajo cepiva za okrepitev imunskega sistema proti covidu-19. To bi lahko pomenilo občuten upad učinkovitosti trenutnih cepiv, je dodal.

Podobno so se prilagajanja lotili tudi pri Pfizerju in BioNTechu. Nemški BioNTech je namreč objavil, da kot "previdnostni ukrep" razvija prilagojeno cepivo, hkrati pa izvaja raziskave o lastnostih nove različice koronavirusa omikron. "Da ne bi izgubljali časa, se teh dveh nalog lotevamo vzporedno, dokler ne bomo imeli podatkov in več informacij o tem, ali bo treba cepivo prilagoditi ali ne," je povedala tiskovna predstavnica BioNTecha, poroča dpa. Po mnenju družbe obe nalogi celo delno sovpadata. "Takoj smo začeli študije o različici omikron," so sporočili iz podjetja. "Sprejeli smo tudi začetne korake za razvoj potencialnega novega cepiva, ki se prekrivajo z laboratorijskimi testi."

Laboratorijski testi so potrebni za oceno, ali bo novo cepivo potrebno ali ne. Postopek vključuje serum cepljenih posameznikov, ki so bili izpostavljeni S-proteinu različice omikron, da se preuči, kako ta reagira. "Cilj tega pristopa je hiter napredek v razvoju, če bi bilo potrebno novo cepivo posebej proti omenjeni različici," so povedali v podjetju.