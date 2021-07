Fauci: Črnih koz ob sedanjih dezinformacijah ne bi izkoreninili

V ZDA se je po začetnem zagonu cepljenje upočasnilo, se pa na območjih, kjer je precepljenost nizka, število okuženih zaradi nove, hitro nalezljive različice delta povečuje. Cilj predsednika Joeja Bidna , da bi do praznika 4. julija cepili 70 odstotkov ljudi, ni bil dosežen.

Omenjena televizija je dolgo časa podpirala bivšega predsednika Donalda Trumpa , v zadnjem času pa objavlja vse več prispevkov, v katerih sodelujejo ljudje, ki so skeptični do cepljenja proti covidu.

Anthony Fauci je v soboto odgovarjal na vprašanje televizije CNN , ali bi lahko izkoreninili črne koze in otroško paralizo, če bi televizija Fox News večer za večerom ljudi svarila pred cepljenjem.

EU je medtem pri cepljenju proti covidu-19 prehitela ZDA. Z enim odmerkom je namreč cepljen večji delež prebivalstva. "Obljubili smo in obljubo izpolnili. Ta teden je EU zavzela prvo mesto na svetu glede na število cepljenih z enim odmerkom," je v soboto zapisal evropski komisar Thierry Breton.

Po podatkih statistične strani Our World in Data je v Evropi en odmerek cepiva prejelo 55,5 odstotka ljudi, onkraj Atlantika pa 55,4 odstotka. EU je zaradi pomanjkanja cepiv dolgo časa pri cepljenju zaostajala za ZDA in Veliko Britanijo, v zadnjih mesecih pa se je cepljenje pospešilo.

Breton, ki je v Evropski komisiji pristojen za sodelovanje s proizvajalci cepiv, je še sporočil, da unija zdaj izvaža polovico svoje proizvodnje cepiv v preko sto držav po svetu, kar je dokaz evropske učinkovitosti in solidarnosti.