Fauci napoveduje močan porast števila okuženih po zahvalnem dnevu

Anthony Fauci , direktor ameriškega inštituta za nalezljive bolezni, je opozoril na možen močan porast krivulje okužb z novim koronavirusom po praznovanju zahvalnega dne, saj je najmanj 1,1 milijona ljudi na predvečer praznika potovalo z letali. Kljub temu da so zdravstveni strokovnjaki prebivalce pozvali, naj zahvalni dan preživijo doma, so ta teden ameriška letališča beležila najbolj obremenjeno obdobje od začetka epidemije marca letos. "Skrbijo nas vsa ta potovanja ob koncu tedna," je dejal namestnik ministra za zdravje Brett Giroir .

V nekem drugem televizijskem nastopu pa je Fauci vsem tistim, ki so za zahvalni dan potovali po Ameriki, priporočil, naj za določen čas ostanejo v karanteni, "če je to mogoče". Dr. Deborah Birx, koordinatorka za novi koronavirus v Beli hiši, pa je dejala, da bi se ljudje, ki so za praznike potovali, morali izogibati sorodnikom, ki so starejši od 65 let. Dodala je še, da prihaja obdobje, ko lahko pričakujejo tri-, štiri-, celo do desetkratno povečanje števila okužb po vsej državi. "Globoko smo zaskrbljeni," je zaključila.

Medtem pa župan New Yorka Bill de Blasio pravi, da se bodo lahko šole ponovno odprle decembra, več tednov po tem, ko so jih že drugič zaprli. Starši so se namreč pritoževali, da so lahko odprti bari in restavracije, ne pa tudi šole. V kalifornijskem okrožju Los Angeles od ponedeljka uvajajo novo tritedensko zaustavitev javnega življenja, t. i. 'lockdown', ko bodo prepovedali večino javnih zborovanj in omejili število oseb v trgovinah.

Prihodnji teden naj bi centri za nadzor in preprečevanje bolezni s svetovalnim odborom za imunizacijske prakse razpravljali o uvedbi cepiva. Dr. Fauci je dejal, da cepivo ponuja "luč na koncu predora".

ZDA so zabeležile več kot 13 milijonov primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je več kot 266.000 ljudi. Do nedelje je število primerov okužbe, zabeleženih novembra, preseglo štiri milijone, kar je dvakrat več kot oktobra.