Fauci pričakuje cepivo do začetka leta 2021, okužbe po državi še naprej naraščajo

Anthony Fauci je pričal v odboru za energijo in trgovino predstavniškega doma kongresa, ki je med drugim pristojen tudi za cepiva. Poleg njega so zaslišali še direktorja Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) Roberta Redfielda, komisarja zvezne Uprave za hrano in zdravila (FDA) Stephena Hahnain pomočnika ministra za zdravje Bretta Giroira.

Vsi so zagotovili, da jim ni nihče naročil, naj upočasnijo testiranje na novi koronavirus, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump to omenil na sobotnem predvolilnem zborovanju v Tulsi, v torek pa zatrdil, da je mislil resno, ne glede na to, da so uslužbenci Bele hiše zatrjevali, da se je predsednik le šalil. Trump namreč meni, da bo okužb v ZDA manj, če bodo opravili manj testov.

V ZDA so doslej testirali 27 milijonov ljudi in ugotovili 2,3 milijona okužb, kar je 8,4 odstotka. Za covidom-19 je doslej umrlo več kot 121.000 Američanov, kar je največ na svetu.

Fauci in Redfield sta povedala, da imata redne stike s strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ne glede na to, da je Trump prekinil ameriško financiranje organizacije in jo skupaj s Kitajsko, mediji, demokrati in še kom okrivil za okužbe in smrti v ZDA. Oba sta tudi povedala, da se pred Trumpovo prekinitvijo odnosov z WHO z njima ni nihče posvetoval.

Fauci je potrdil, da je Bela hiša Nacionalnemu inštitutu za zdravje naročila, naj preneha izvajati raziskave o tem, kako se koronavirus širi z netopirjev na ljudi. Glavna znanstvena teorija o izbruhu pandemije novega koronavirusa je, da je nastal na Kitajskem na tržnici pri netopirjih in se razširil na človeka.

Hahn je dejal, da FDA ne sodeluje s projektom "operacija hitreje od svetlobne hitrosti" Bele hiše za hitro proizvodnjo in potrditev cepiva proti koronavirusu. Bela hiša trdi, da je vse nared za hitro proizvodnjo in distribucijo, le cepivo je treba še odkriti in ga potrditi. "FDA deluje na podlagi znanosti in podatkov,"je dejal Hahn. Dodal je, da iz Bele hiše ni bilo čutiti nobenega pritiska glede zdravila za malarijo hidroksiklorokin. Tega je Trump propagiral proti koronavirusu in dejal, da ga je tudi sam jemal preventivno, FDA pa je pred kratkim umaknila izredno dovoljenje za uporabo zdravila proti covidu-19.