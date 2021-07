Fauci razočaran nad necepljenimi, v Franciji bo za v restavracije obvezno potrdilo

Glavni svetovalec ameriškega predsednika za zdravje in koronavirus Anthony Fauci je v nedeljo izrazil razočaranje nad tistimi, ki se nočejo cepiti proti koronavirusu, in dejal, da so se sedaj zaradi njih znašli v nepotrebni stiski. Francoski parlament je v nedeljo potrdil zakonodajo, v skladu s katero bodo morali Francozi od začetka avgusta covidno potrdilo predložiti tudi za vstop v restavracije, kavarne in medkrajevne vlake. Na Kitajskem so medtem potrdili največ novih okužb od januarja.

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je s koronavirusom po svetu okužilo že več kot 194 milijonov ljudi. Največ primerov so potrdili v ZDA, sledita Indija in Brazilija. Med državami z največ potrjenimi primeri so še Francija, Rusija, Velika Britanija in Turčija. Število umrlih covidnih bolnikov po svetu je preseglo štiri milijone. V ZDA se je doslej okužilo 34,4 milijona ljudi, umrlo jih je že skoraj 611.000. Trenutno za posledicami covida-19 umirajo skoraj izključno tisti, ki se niso cepili. Fauci razočaran nad nepotrebno stisko zaradi naraščanja okužb "Zelo sem razočaran, ker gremo v napačno smer," je na televiziji CNN dejal direktor Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje ZDA Fauci. Dodal je, da sedaj aktivno razmišljajo o izdaji priporočila, naj maske spet nosijo tudi cepljeni. Razmišljajo tudi o dodatni dozi za cepljene, ki imajo slab imunski sistem. V ZDA so doslej proti koronavirusu polno cepili šele 49 odstotkov vseh prebivalcev ali nekaj več kot 163 milijonov ljudi. Od tistih, ki so starejši od 12 let, pa je polno cepljenih 57 odstotkov vseh. Cepiva je na voljo dovolj, vendar pa se ljudje iz različnih razlogov ne želijo cepiti. Svoje pa k temu dodaja tudi gonja nekaterih republikanskih politikov in mnenjskih voditeljev proti cepljenju.

icon-expand Anthony Fauci med cepljenjem FOTO: AP

Zaradi naraščanja okužb sedaj prihaja v republikanski stranki do velikega razkola. Politiki, ki so si upali pozvati Američane k cepljenju, kot je vodja senatne manjšine Mitch McConnell, so se znašli pod ostrimi napadi tistih, ki zavračajo cepljenje, to pa so v veliki večini republikanci in podporniki bivšega predsednika Donalda Trumpa. Ta se je sicer cepil, vendar na skrivaj. Napade doživljajo tudi voditelji televizije Fox News, ki si upajo pozivati k cepljenju. "Problem naraščanja okužb je med tistimi, ki se niso cepili, in zaradi njih moramo nenehno prositi, naj se cepijo," je dejal Fauci. Pohvalil je republikanska guvernerja Arkansasa Aso Hutchinsona in Rona De Santisa iz Floride ter kongresnika iz Louisiane Steva Scalisa, ki svoje podpornike pozivajo k cepljenju. Gre sicer za zvezne države z najnižjimi stopnjami cepljenja v ZDA.

Francoski parlament potrdil uporabo covidnih potrdil za restavracije in vlake V skladu z dekretom francoskega predsednika Emmanuela Macrona morajo ljudje v Franciji od pretekle srede za vstop v kulturne ustanove, na športna tekmovanja in vse druge dogodke oziroma kraje, kjer se zbere več kot 50 ljudi, predložiti covidno potrdilo. Z njim dokazujejo, da so cepljeni proti covidu-19, da so to bolezen preboleli ali pa da imajo negativen izvid testa na novi koronavirus. Francoski parlament pa je od torka razpravljal o razširitvi uporabe covidnega potrdila na druge dejavnosti. Zakonodajo je najprej potrdil spodnji dom oziroma narodna skupščina, vendar je nato senat dodal številna dopolnila. V nedeljo zvečer so predstavniki obeh domov dosegli kompromis, nakar je narodna skupščina dokončno potrdila zakon. Da bo zakon začel veljati, ga mora potrditi še ustavni svet, ki je francoski najvišji upravni organ.

icon-expand Protesti v Franciji proti zaostritvi covidnih ukrepov FOTO: AP

V skladu z zakonom bodo morali Francozi od začetka avgusta covidno potrdilo predložiti tudi za letalske polete, potovanja z medkrajevnimi vlaki, restavracije in bare. Zakon določa tudi obvezno cepljenje za zdravstvene delavce in negovalno osebje. Če se ne bodo cepili, jih ne bodo odpustili, ampak jim ne bodo izplačali plače. Zakon omejuje tudi pooblastila policije. Člani obeh domov parlamenta so dogovor dosegli, potem ko so v soboto po vsej Franciji potekali množični protesti proti zaostritvi ukrepov za zajezitev virusa. Udeležilo se jih je okoli 161.000 ljudi, od tega 11.000 v Parizu. Na obrobju prestolnice je prišlo do izgredov, pri katerih je policija uporabila solzivec. Po navedbah francoskega notranjega ministrstva so v Parizu aretirali 24 ljudi, po celotni državi pa skupaj 71. Poškodovanih je bilo 29 pripadnikov varnostnih sil, so dodali. Na Kitajskem potrdili največ novih okužb od januarja Na Kitajskem so v zadnjem dnevu potrdili 76 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu od januarja. Pri 40 okužbah je šlo za lokalni prenos okužbe, zaradi česar so oblasti v provinci Jiangsu na vzhodu države odredile testiranje več milijonov ljudi. "Od 40 domačih primerov jih je 39 iz province Jiangsu, eden pa iz Liaoninga," je sporočila kitajska komisija za javno zdravje. Okužbo so potrdili še pri petih posameznikih iz drugih provinc, ki so potovali prek letališča v prestolnici Jiangsuja Nanjing. Izbruh, povezan s tem letališčem, so odkrili pretekli teden, zaradi česar so oblasti odredile testiranje 9,2 milijona prebivalcev mesta. Za več deset tisoč ljudi pa so odredili karanteno. Iz province Yunnan na jugozahodu države medtem poročajo o porastu okužb, povezanih s sosednjim Mjanmarom, kjer so oblasti neuspešne v boju z novim koronavirusom. Od 20. junija so v provinci potrdili 79 okužb, od tega je skoraj polovica povezana z Mjanmarom. Peking je na območju zaostril mejni nadzor. V obmejnem mestu Ruili v stanovanjskih območjih, trgovskih centrih in drugih javnih krajih uporabljajo tehnologijo za prepoznavanje obrazov, da bi zajezili virus. Na Kitajskem, kjer se je novi koronavirus prvič pojavil, so doslej po uradnih podatkih potrdili 92.605 okužb, umrlo pa je 4636 covidnih bolnikov. V zadnjem dnevu ni umrl nihče.