FDA cepivo Moderne prepoznala kot varno in učinkovito

Ameriška uprava za hrano in zdravila je cepivo proti covidu-19, ki ga je razvilo podjetje Moderna, prepoznala kot 95-odstotno učinkovito in varno za uporabo, s čimer ima prosto pot za izredno priglasitev. Sledi še obravnava na strokovnem odboru, nato bi prve pošiljke že lahko pričeli razpošiljati po ZDA. Prednost tega cepiva so pogoji za skladiščenje ob transportu – cepivo Moderne zahteva temperature okoli –20, medtem ko mora biti denimo cepivo Pfizerja in BioNTecha skladiščeno na kar –70 stopinjah Celzija.

icon-expand Svetovalni odbor strokovnjakov ameriške zvezne Uprave za hrano in zdravila (FDA) je v preteklih dneh obravnaval vlogo za izredno odobritev cepiva podjetja Moderna. Tudi cepivo Moderne za transport zahteva posebne pogoje – skladiščeno mora biti na temperaturi okoli –20 stopinj Celzija, kar pa je temperatura, podobna tisti, ki jo običajno izmerimo v večini zamrzovalnikov. Pfizerjevo cepivo medtem zahteva temperaturo okoli –70 stopinj Celzija, kar otežuje transportno logistiko. "Cepivo Moderne je varno in 95-odstotno učikovito," pa so danes sporočili regulatorji, s čimer je zdaj odprta pot za izredno avtorizacijo oziroma priglasitev cepiva, posledično pa nato tudi za njegovo uporabo. Še prej ga mora sicer odobriti tudi posebna komisija za cepiva FDA, kasneje pa bi cepivo Moderne lahko postalo drugo cepivo proti covidu-19, dovoljeno v ZDA. Prvi Američani že prejeli prve odmerke cepiva Pfizerja in BioNTecha Odobritev prihaja le dan po tem, ko so čez lužo začeli razdeljevati prve odmerke cepiva, ki sta ga izdelala ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Za razliko od tega pa cepiva Moderne med transportom ni treba skladiščiti na izredno nizkih temperaturah, poroča BBC. icon-expand Cepivo Moderne med odpremo ne zahteva skladiščenja na izredno nizkih temperaturah. FOTO: Shutterstock FDA je podatke o cepivu Moderne javno objavila danes, v petek nato sledi še sestanek odbora za cepiva. 54 strani dolg dokument med drugim navaja, da "ni posebnih pomislekov glede varnost", resni neželeni učinki pa da so redki. Če bo skupina strokovnjakov cepivo nato tudi odobrila – potrditi ga mora sicer tudi sam direktor komisije za cepiva – bi prve pošiljke po državi nato lahko pričeli razpošiljati že v roku 24 ur. icon-expand