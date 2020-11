FDA odobrila prvi covid-19 test za domačo uporabo

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) še naprej dokazuje svojo izjemno hitrost v odzivu na pandemijo, so sporočili iz omenjene organizacije. "Medtem ko so diagnostični testi na covid-19 odobreni za zbiranje vzorcev na domu, pa je to prvi test, ki ga lahko v celoti uporabljamo sami doma. Ta nova možnost testiranja je pomemben diagnostični napredek za odpravo pandemije in zmanjšanje javnega bremena prenosa bolezni,"je povedal komisar FDA Stephen M. Hahn.

Preskusni komplet Lucira covid-19 Vse v enem je bil odobren za domačo uporabo, vzorce nosnih brisov pa lahko vzamejo osebe same, če so stare 14 let ali več, in imajo sum na okužbo. Teste lahko uporabljajo tudi v zdravstvenih ustanovah, vendar mora vzorce vzeti zdravstveno osebje, predvsem pri osebah, mlajših od 14 let. Test je trenutno na voljo samo na recept.