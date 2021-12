FDA prižgala zeleno luč Pfizerjevemu zdravilu za covid-19

FDA je sporočila, da je zdravilo treba vzeti čim hitreje po diagnozi covida-19 in v petih dneh od pojava simptomov. Paxlovid je kombinacija novega antiviralnega zdravila nirmatrelvir in starega ritonavir in se jemlje po tri tabletke dvakrat na dan pet dni.

Pfizer je prejšnji teden sporočil, da so raziskave ugotovile, da zdravilo zmanjša grožnjo hospitalizacije ali smrti za 89 odstotkov, če ga oseba vzame v prvih nekaj dneh po pojavu simptomov.