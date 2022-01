Filipini se odpirajo za polno cepljene turiste iz 157 držav

Na seznamu za vstop na Filipine brez vizumov ni Kitajske, najhitreje rastočega filipinskega turističnega trga, ter Tajvana in Indije. Vključuje pa preostalih deset najpomembnejših turističnih virov Manile, kot so ZDA, Južna Koreja, Japonska, Avstralija, Kanada in Velika Britanija. Filipini na podlagi izvršnega ukaza, ki velja od leta 1960, prav tako omogočajo brezvizumski vstop vsem državam Evropske unije.

Podsekretarka za zdravje Rosario Vergeire je dejala, da je nesmiselno omejevati mednarodne potnike, če je stopnja prenosa virusa na Filipinih višja kot v nekaterih državah na seznamu. "Na podlagi teh izhodišč smo priporočili, da se omejitve sprostijo," je dodala.

"Turistična industrija si zdaj lahko opomore in prispeva k ustvarjanju delovnih mest, preživetju in gospodarski rasti države," je na novinarski konferenci povedal predsednikov tiskovni predstavnik Karlo Nograles. Turistične ponudnike po vsej državi na arhipelagu, ki slovi po svojih plažah in potapljaških krajih, je namreč opustošil upad števila mednarodnih obiskovalcev in omejitve domačih potovanj. Njihovo stisko je še poslabšal super tajfun, ki je decembra pustošil po državi in uničil letovišča, restavracije in bare na priljubljenih turističnih destinacijah.

Turizem je glavno gonilo gospodarstva te države jugovzhodne Azije, saj je leta 2019, ko jo je obiskalo več kot osem milijonov ljudi, predstavljal skoraj 13 odstotkov bruto domačega proizvoda. V letu 2020 je ta delež padel na 5,4 odstotka, saj se je število prihodov turistov zmanjšalo za 82 odstotkov.

Približno polovica od 110 milijonov prebivalcev države je v celoti cepljena. Na Filipinih pa so od začetka pandemije zabeležili več kot 3,4 milijona okužb, od tega več kot 53.000 smrtnih primerov.