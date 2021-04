Finančno ministrstvo predlagalo nadgradnjo davčnega sistema

Ministrstvo je tako pripravilo več predlogov zakonov, in sicer med drugim predloge novel zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davku na dodano vrednost.

Kot pravijo na finančnem ministrstvu, s predlogom novele zakona o dohodnini zasledujejo osnovni cilj pomoči gospodarstvu pri okrevanju po epidemiji covida-19 ter razbremenitev davčnih zavezancev.

Cilj je davčno razbremeniti dohodke iz dela, tudi s postopnim zviševanjem splošne olajšave, in sicer s 3500 evrov na 4500 evrov v prihodnjem letu, nato pa do leta 2025 vse do 7500 evrov. Davčna stopnja v zadnjem, petem dohodninskem razredu bi se znižala s 50 na 45 odstotkov, izhaja iz predloga zakona, objavljenega na e-Upravi.

Ministrstvo cilja tudi na davčno razbremenitev dohodkov iz kapitala in najema. Tako bi se stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) znižala s 27,5 na 25 odstotkov, za pet let na 15 let bi se skrajšalo tudi obdobje imetništva kapitala, po katerem se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala. Stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem bi se s 27,5 znižala na 15 odstotkov, izhaja iz zakonskega predloga.

Predlog novele zakona o dohodnini prinaša tudi spremembe olajšav za donacije in za zaposlovanje, novo olajšavo za vlaganja v zeleni in digitalni prehod, uvedbo seniorske olajšave, oprostitev plačila dohodnine dohodkov iz naslova družinske pokojnine in dohodkov itd.

Vse predlagane rešitve zakona bodo samo v letu 2022 zmanjšale prihodke iz naslova dohodnine v znesku okoli 248 milijonov evrov, v prihodnjih letih pa bo prišlo še do dodatnega izpada prihodkov zaradi postopnega zviševanja splošne olajšave. Toda ministrstvo ob tem računa na dvig razpoložljivega dohodka gospodinjstev, ki naj bi vodil v večjo potrošnjo.

Predlagana novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb po navedbah ministrstva zagotavlja pregledno in pravično obdavčenje, da bi tudi z davčnimi ukrepi dodatno spodbudili gospodarsko okrevanje po epidemiji covida-19.

V slovensko zakonodajo se bodo tako prenesle določbe evropske direktive proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga."S tem bomo naslovili škodljive davčne ukrepe in deloma pripomogli k pravičnemu obdavčenju," pravijo na ministrstvu.