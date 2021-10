Finska prekinila cepljenje z Moderno pri mlajših moških

Pred tem so se za podoben ukrep v sredo že odločile Švedska, Norveška in Danska. Glede na nedavno študijo štirih nordijskih držav je pri cepivu Moderna za mlajše od 30 let povečano tveganje za nastanek miokarditisa, vnetne bolezni srčne mišice, ter perikarditisa, ki je vnetje osrčnika. Tveganje za tovrstne stranske je učinke sicer zelo majhno.

Ker so na voljo tudi druga cepiva, so se odločili, da bodo mlajše Fince raje cepili s cepivom proizvajalca Pfizer/Biontech.

Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo v Ljubljani je sicer na današnji novinarski konferenci znova poudaril, da so cepiva izjemno varna in učinkovita, vendar izkazujejo redke neželene učinke. Pri vektorskih cepivih (AstraZeneca, Janssen, Sputnik) so to krvni strdki in hkrati znižanje trombocitov (trombocitopenija). Pri informacijskih cepivih (Moderna, Pfizer) lahko pride do zelo redkega stranskega učinka vnetja srčne mišice ali osrčnika. Pojavlja se predvsem pri mlajših moških.