Fitnes centri ostajajo zaprti, kako bo potekala vadba ob strogih ukrepih, še ni znano

Kljub obširnem rahljanju ukrepov v Sloveniji fitnes centri ostajajo zaprti, onemogočen pa je tudi zdraviliški turizem. NIJZ že pripravlja priporočila, ki bodo veljala v vadbenih centrih. Kakšna, še ni znano. Da bo telovadba v prihodnje precej drugačna, se zavedajo tudi v fitnesih, zato se na stroge ukrepe pripravljajo. V Hongkongu, kjer so fitnesi že odprti, strankam že ob vhodu merijo telesno temperaturo, podpisati morajo izjavo o zdravstvenem stanju, med nekaterimi fitnes napravami pa so namestili plastične pregrade, da bi zagotovili ustrezno socialno distanco.

Vlada še naprej odpravlja številne omejitvene ukrepe. Ponovno so lahko danes svoja vrata odprle vse trgovine v državi, tudi nakupovalni centri, v vrtce in šole pa so po dveh mesecih znova zakorakali nekateri otroci. Določene storitvene dejavnosti pa medtem ostajajo onemogočene. Do nadaljnjega rahljanja ukrepov tako ostajajo še naprej zaprti vsi nastanitveni obrati nad 30 sob, obrati za potrebe zdraviliškega zdravljenja, velnes in fitnes centri, bazeni, vodne aktivnosti, diskoteke in nočni klubi. Fitnesi so morali svoja vrata zapreti na vrhuncu sezone, škoda je velika. Nekateri so vadbe preselili na splet, nato celo na parkirišča. Vsi že nestrpno pričakujejo stranke, a konkreten datum ponovnega odprtja še ni znan, je danes pojasnil vladni govorec Jelko Kacin. Delovni datum sicer vlada že ima, a ga Kacin še ni želel razkriti. Veliko je namreč odvisno tudi od priporočil, ki jih bo v zvezi s fitnes centri izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Kot je povedal Kacin, je pri odprtju fitnesov potrebna previdnost, saj se v njem sporošča veliko aerosolov. Potrebno je zato določiti kakšno prezračevanje bo potrebno in koliko ljudi bi lahko telovadilo na določeni površini. Ko bo to znano, si lahko obetamo odprtje fitnesov, je še dodal vladni govorec. Spregovoril je tudi o zdraviliškem turizmu, ki je ta trenutek še neomogočen. Tudi tukaj so neke časovnice, ki pa so bližje uradni turistični sezoni. Veliko je napovedi pri sosednjih državah, je dejal Kacin, a datumi dejanske sprostitve ostajajo kar oddaljeni. Smisel je doseči posamezne bilateralne dogovore. Ravno zato se gospodarski minister Zdravko Počivalšek že pogovarja z dvema sosednjima državama Slovenije, je še povedal Kacin.

Odprtje fitnesov prihodnji teden? Nekateri so pogodbene pakete že dali v izplačilo Nekateri fitnesi v Ljubljani sicer predvidevajo, da bodo svoja vrata lahko odprli že prihodnji teden. Kot so nam povedali v Športnem centru CrossFit, pričakujejo, da se bodo odprli najkasneje do 25. maja. Vsem članom so takoj, ko so zaradi epidemije zaprli športni center, zamrznili vse veljavne karte in jih bodo sprostili z dnem, ko bodo lahko pričeli z delom. Po naših informacijah je sicer eden od ljubljanskih fitnesov strankam, ki imajo podpisane veljavne pogodbe, že zaračunal vse pogodbene pakete za tekoči mesec, čeprav športni center še ne obratuje. Zagotavljajo sicer, da bodo svojim strankam upoštevali vse dni zaprtja, ki jih bodo lahko izkoristili po koncu pogodbenega paketa. Sicer pričakujejo, da jim bodo dodatni ukrepi povzročili tudi dodatne stroške, upad obiska in prometa. V CrossFitu na drugi strani odgovarjajo, da članom do ponovnega odprtja ne bodo zaračunali storitev. Tako so se odločili zaradi trenutne težke situacije, ko je marsikdo ostal brez službe, zaslužka in socialne varnosti. Kljub temu je, kot pravijo, nekaj članov odločno protestiralo, saj se jim je zdelo prav, da plačujejo tudi v času zaprtja.

Obiskovanje fitnes centrov bodo prihodnje zaznamovali strogi higienski ukrepi. FOTO: Dreamstime

Označena mesta vadbe, razkuževanje opreme, uporaba tušev ne bo mogoča Kot je potrdil Kacin, NIJZ že pripravlja priporočila za obratovanje fitnesov, slednji pa se na to že pripravljajo. V CrossFitu so že izdelali priporočila za člane in zaposlene, pravi direktorica centraMarina Šink. Zaposleni bodo morali ves čas skrbeti za sprotno čiščenje, razkuževanje opreme in zračenje prostora. Za člane pa so predvideli označena mesta vadbe, ki upoštevajo priporočeno razdaljo med vadbo in na katerem so športni pripomočki, ki jih uporablja posameznik le na svojem vadbenem prostoru. Strankam priporočajo tudi, da na vadbo pridejo v športni opremi in se pred vstopom v telovadnico preobujejo v športno obutev. Ob vstopu in po vadbi si bodo morali razkužiti roke. Poskrbljeno bo tudi za razkuževanje in čiščenje opreme. Po celotnem prostoru bodo na vidnih mestih podajalniki za rakuževanje rok. Uporaba tušev do nadaljnjega ne bo omogočena. V fitnesih v Hongkongu merjenje telesne temperature, razkuževanje telefonov in pregrade med napravami Kako bo v prihodnosti potekala vadba v fitnes centrih? V Hongkongu so na to vprašanje že našli odgovor. Fitnesi so te dni znova odprli svoja vrata, a pod zelo strogimi pogoji. V prostorih, kjer bi sicer težje omogočili varno distanco, saj so naprave ena od drugi, so med slednjimi namestili plastične pregrade. Kljub temu lastniki vadbenih centrov opozarjajo, da je priporočila tamkajšnjih oblasti o ohranjanju 1,5 metra razdalje, zelo težko upoštevati.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke