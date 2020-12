Flis: Naša dolžnost je, da s cepljenjem dvomljivcem pokažemo, kaj je prinesel napredek medicine

Odločitev za cepljenje je sicer vedno individualna, dodaja. " Na tehtnico daš bolezen, ki je lahko smrtonosna in ima lahko kratkoročne ali pa dolgoročne posledice, na drugi strani pa cepivo, ki vemo, da kratkoročno nima nekih učinkov. Dolgoročno še ne vemo. A ko sem dal to na tehtnico, se je močno nagnila v prid cepljenja ," je povedal.

Kot je dejal Tomažič, se mora, čeprav je že prejel cepivo, še vedno obnašati odgovorno in spoštovati vse ukrepe, saj še ne vemo, kako dobro cepivo ščiti pred prenosom okužbe na druge osebe. "Če ne bi nosil maske v družbi in bi bila ena oseba kužna, ne vemo, ali bi me cepivo zaščitilo pred naselitvijo virusa na moje sluznice," je dejal.

Direktor UKC Maribor Vojko Flis ter infektolog in predstojnik Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo na ljubljanski medicinski fakulteti Janez Tomažič sta o občutkih po cepljenju spregovorila v oddaji 24UR ZVEČER.

Flis pomislekov glede cepljenja ni imel. "Menim, da je dolžnost tistih, ki medicino malo bolje razumemo, da s tem, ko se cepimo, dvomljivcem pokažemo, kaj je prinesel napredek medicine," je dejal. Čeprav smo v prvi pošiljki prejeli majhno količino cepiva, je to, tako pravi Flis, edina pot, ki vodi iz epidemije.

Flis meni, da je treba ljudem pokazati, da cepljenje predstavlja enega največjih dosežkov v zgodovini medicine. Tomažič je ob tem izrazil upanje, da se bo cepilo vsaj 60 odstotkov Slovencev. "Vem, da je to nekaj novega, čeprav tehnologija ni povsem nova. Uporabili so jo že pri zdravljenju onkoloških bolnikov. Ampak vsaka nova stvar je povezana s strahom in nezaupanjem in to je treba spoštovati,"je dejal. Ankete za zdaj kažejo, da so ljudje naklonjeni cepljenju, je še dodal Tomažič, misli pa, da bodo sčasoma tudi skeptiki spremenili svoje mnenje.