Francija spet na zelenem seznamu, delno tudi Češka

Prihod iz države na zelenem seznamu: Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Po seznanitvi z oceno epidemiološke situacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je vlada na današnji dopisni seji odločila, da se na seznam epidemiološko varnih držav (zeleni seznam) ali administrativnih enot držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije s 7. julijem 2020 ponovno uvrstita Francija in Češka.

Na rumenem seznamu so sicer države, ki niso ne na zelenem in ne na rdečem seznamu. Načeloma gre za države, ki imajo med deset in 40 aktivnih okužb na sto tisoč prebivalcev. Od sobote je na njem tudi Hrvaška.

Na rdečem seznamu (seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko)medtem ni sprememb:

1. Katar

2. Bahrajn

3. Čile

4. Kuvajt

5. Peru

6. Armenija

7. Džibuti

8. Oman

9. Brazilija

10. Panama

11. Belorusija

12. Andora

13. Singapur

14. Švedska

15. Maldivi

16. Sao Tome in Principe

17. Združeni arabski emirati

18. Združene države Amerike

19. Savdska Arabija

20. Rusija

21. Moldavija

22. Gibraltar

23. Bolivija

24. Portoriko

25. Gabon

26. Kajmanski otoki

27. Dominikanska republika

28. Republika Južna Afrika

29. Iran

30. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

31. Severna Makedonija

32. Bosna in Hercegovina

33. Srbija

34. Kosovo

35. Portugalska

36. Albanija

Prihod iz države na rdečem seznamu:14-dnevna karantena se odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah s poslabšano epidemiološko situacijo (t. i. rdeči seznam), in vsem osebam (ne glede na državljanstvo ali državo bivanja), ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav. *

* Izjemoma lahko brez omejitev in karantene iz teh držav (ne glede na državljanstvo in bivališče) vstopijo le, če sodijo med šest izjem v 10. členu odloka (2., 3., 4., 5., 6. in 7. točka). Dodatno je za izjemi v točkah 2 in 7 zahtevan tudi negativni test na prisotnost COVID-19, ki ne sme biti starejši od 36 ur in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil nacionalni inštitut za javno zdravje.