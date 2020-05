Francija in Nemčija za 500-milijardni sklad EU za pomoč najbolj prizadetim članicam in sektorjem

Francija in Nemčija sta pozvali k oblikovanju obnovitvenega sklada v višini 500 milijard evrov. Z njim bi Evropi pomagali, da si opomore od izbruha koronavirusa. Sredstva iz sklada bi uporabili za pomoč evropskim državam in sektorjem, ki jih je kriza najbolj prizadela, poroča Independent.

V skupni izjavi sta francoski predsednikEmmanuel Macron in nemška kanclerkaAngela Merkel sporočila, da predlagata, da se Evropsko komisijo pooblasti za izposojo denarja na finančnih trgih v imenu Evropske unije. Sklad bi se namreč delno financiral z zadolževanjem na trgu v imenu EU.

Kratkoročni načrt EU naj bi bil sicer razvoj cepiva proti covidu-19, sta povedala.

Državam, ki bi bile deležne pomoči iz sklada, sredstev po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona ne bi bilo treba vračati."Prepričani smo, da ni samo pošteno, ampak tudi nujno, da damo na razpolago sredstva ... pozneje jih bomo postopoma vračali skozi več prihodnjih evropskih proračunov,"je Macrona na skupni video novinarski konferenci dopolnila nemška kanclerka Angela Merkel.

"Cilj sklada je, da Evropa iz krize pride okrepljena, kohezivna in solidarna," je danes v Berlinu poudarila Merklova. Ker je imel novi koronavirus različne učinke v državah članicah, sta Nemčija in Francija pripravljeni na "izreden enkratni ukrep",je dodala.

Pred novinarsko konferenco sta državi v skupni izjavi zapisali, da za zagotovitev trajnostnega okrevanja Nemčija in Francija predlagata vzpostavitev "ambicioznega, začasnega in ciljnega sklada".

Macorn se je na skupni novinarski konferenci dotaknil tudi odziva EU na pandemijo."Evropa ob začetku krize vsekakor nosi svoj del krivde," je dejal, enostranski koraki nekaterih držav članic, ki so zaprle meje, pa so po njegovih besedah Evropi nadeli "žalostno podobo".

Macron je izpostavil tudi, da mora biti prednostna naloga EU boljše usklajevanje glede zdravstvenih vprašanj, pri čemer je ponovil, da prvotni odziv unije na izbruh koronavirusa ni bil ustrezen. "Zdrava Evropa mora biti naša prioriteta,"je bil jasen Macron. Nemčija in Francija želita po njegovih besedah "Evropi dati konkretno moč" na področju zdravstva.

EU bi morala biti po njegovi oceni zmožna zagotoviti zaloge mask in testov, vzpostaviti skupne nabavne in proizvodne sheme za zdravljenje ter zagotoviti cepivo. Prav tako bi morali po njegovi oceni vzpostaviti "skupne načrte za preprečevanje pandemije". "Takšna Evropa zdravja nikoli ni obstajala, a zdaj mora to postati naša prioriteta," je bil jasen.

Na predlog Nemčije in Francije so se že odvali v Evropski komisiji in ga ocenili za konstruktivnega. "Prepoznava obseg in težo gospodarskih izzivov, s katerimi se sooča Evropa, hkrati pa pravilno poudarja potrebo po iskanju rešitev z upoštevanjem evropskega proračuna,"je zapisala predsednica Evropske komisijeUrsula von der Leyen.Komisija naj bi svoj predlog predstavila 27. maja.