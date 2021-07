V Franciji zdravstvena prepustnica za obisk tekme ali kina, zaostritve spremljajo protesti

T. i. zdravstvena prepustnica bo potrebna kot pogoj za vstop na skorajda vse prireditve ali prostore z več kot 50 ljudmi – z avgustom tudi za vstop v restavracije, kavarne in nakupovalne centre. V notranjih prostorih sicer zaščitne maske potem ne bodo več potrebne, obvezne ostajajo le v javnem prometu, podjetjih in trgovinah, navaja AFP .

A obenem zaostritve spremljajo tudi protesti. Zgolj v soboto je na pariških ulicah proti uvedbi zdravstvene prepustnice protestiralo 100.000 ljudi. Dva cepilna centra pa sta bila v zadnjem tednu vandalizirana. Tarča napadov na družbenih omrežjih so postali poslanci Macronove stranke, pariško tožilstvo je uvedlo preiskavo groženj s smrtjo, ki so jih prejeli nekateri poslanci. Tožilci v mestu Toulon pa preiskujejo, kdo stoji za plakati, ki prikazujejo Macrona kot Hitlerja, ob napisu "Ubogaj, cepi se!".

Zdravstveni minister Olivier Veran je v torek sicer opozoril na rekordno strm porast novih okužb, po tem ko so v zadnjih 24 urah potrdili novih 18.000 primerov. "To pomeni, da se je število okužb v primerjavi s preteklim tednom povečalo za kar 150 odstotkov – tega še nismo videli," je dejal v parlamentu.

Pred prihajajočim četrtim valom se francoske oblasti nameravajo boriti s precepljenostjo prebivalstva – a ta odstotek ostaja prenizek. Z vsaj enim odmerkom je bilo do sedaj cepljenih 37 milijonov ljudi oziroma 56 odstotkov prebivalstva. Od septembra bo tako cepljenje v Franciji obvezno za zdravstvene delavce, zaposlene v domovih za ostarele ter tiste, ki delajo z ranljivimi skupinami.

Pod 'lockdownom' že polovica Avstralcev

Polovica Avstralcev se je znova znašla pod strogimi omejitvenimi ukrepi, s katerimi želijo oblasti zajeziti širjenje različice delta. V torek se je Južna Avstralija s približno 1,7 milijona prebivalci namreč v t. i. lockdownu pridružila zvezni državi Viktoriji in delom Novega Južnega Walesa. In to po tem, ko so potrdili pet primerov okužbe, zaprtje pa bo trajalo teden dni, navaja BBC.