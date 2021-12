Francija v luči omikrona zaostrila ukrepe, na silvestrovo brez policijske ure

Francoski premier Jean Castex je na ponedeljkovi novinarski konferenci predstavil nove protikoronske ukrepe v državi. Za obdobje treh tednov bo omejeno število oseb na javnih dogodkih, in sicer do 2000 v zaprtih prostorih in do 5000 na dogodkih, ki potekajo na prostem.

Nošnja mask bo obvezna na prostem v mestnih središčih, prebivalci pa bodo morali delati od doma vsaj tri dni v tednu. Kot je dejal Castex, je pandemija covida-19 kot "film brez konca", minister za zdravje Olivier Veran pa je poudaril, da se število okužb z novim koronavirusom podvoji na dva dni.

Kljub širjenju omikrona pa za silvestrovo ne bo policijske ure. So pa do nadaljnjega zaprti vsi nočni klubi, v kavarnah in restavracijah pa lahko strežejo le pri mizah. Šole se bodo znova odprle po koncu počitnic, in sicer 3. januarja. Covidno potrdilo za dostop do restavracij, kinematografov in več drugih prostorov bo zdaj na voljo samo polno cepljenim proti covidu-19, nedavni negativni test na okužbo za necepljene tega ne bo več omogočal.

Castex je sodržavljane znova pozval k cepljenju s poživitvenim odmerkom. Ta bo na voljo že tri mesece po bazičnem cepljenju. V Franciji sicer v zadnjih dneh poročajo o dnevno več kot 70.000 potrjenih primerih. V soboto so zabeležili več kot 100.000 novih okužb, kar je največ od začetka pandemije.

Tudi drugod po Evropi so napovedane nove omejitve. V Nemčiji bodo od 27. decembra omejena javna zborovanja, zaprti bodo nočni klubi in kinematografi. V Grčiji od 3. januarja uvajajo prepoved obratovanja barov in restavracij po polnoči, za mizo bo lahko sedelo največ šest oseb. V Veliki Britaniji medtem pred novim letom ne bo dodatnih omejitev. Zdravstveni minister je prebivalce pozval, naj bodo previdni, silvestrovanja pa naj, če se le da, potekajo na prostem.