Francija v sredo odpravlja omejitve za cepljene prebivalce EU

Prebivalci članic EU od srede ne bodo več potrebovali posebnega razloga za vstop v Francijo. Negativen izvid hitrega ali PCR testa na novi koronavirus bodo morali predložiti samo tisti, ki niso cepljeni proti covidu. Takšna pravila bodo veljala še za sedem drugih držav z dobro epidemiološko sliko, ki so označene z zeleno barvo. To so Avstralija, Južna Koreja, Izrael, Libanon, Nova Zelandija in Singapur.

Kot cepljene bodo obravnavali tiste, ki so pred najmanj 14 dnevi prejeli drugi odmerek cepiva Pfizerja, Moderne ali AstraZenece. Pri cepivu Johnson & Johnsona, s katerim cepijo samo z enim odmerkom, pa morajo od cepljenja miniti najmanj štirje tedni. Večji del preostalega sveta, tudi Velika Britanija, Severna Amerika ter večina Azije in Afrike, bo medtem na oranžnem seznamu. Potniki iz teh držav bodo morali predložiti negativen izvid testa, tudi če so cepljeni proti covidu-19. Ne bodo pa potrebovali več nujnega razloga za vstop.