Francija za nekatere potnike uvaja karanteno, v Indiji število okužb strmo narašča

Francija bo zaradi širjenja novih, bolj nalezljivih različic novega koronavirusa, uvedla obvezno desetdnevno karanteno za potnike iz Južne Afrike, Argentine, Brazilije in Čila. Gre za še enega v vrsti ukrepov, ki jih je Francija od začetka aprila sprejela v boju proti tretjemu valu epidemije covida-19. Med drugim so zaprte šole, prepovedano je potovanje med regijami, v veljavi pa je tudi policijska ura.

V Franciji so po podatkih ministrstva za zdravje v soboto potrdili 35.861 novih okužb z novim koronavirusom. V državi s 67 milijoni prebivalcev, kjer so v četrtek zabeležili črn mejnik 100.000 mrtvih zaradi covida-19, je doslej prvi odmerek cepiva prejelo približno 12,3 milijona ljudi.

Indija štiri dni zapored poroča o več kot 200.000 dnevnih okužbah s koronavirusom, v zadnjem tednu so potrdili več kot 1,2 milijona novih okužb. V bolnišnicah se soočajo z velikim pomanjkanjem bolniških postelj, zalog kisika in zdravil, kot je protivirusno zdravilo remdesivir, poroča Reuters.

Doslej so v Indiji po uradnih podatkih potrdili skoraj 14,8 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je 177.150 bolnikov s covidom-19. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da je dejansko število verjetno precej višje.

V Izraelu maske na prostem niso več obvezne

V Izraelu maske na prostem niso več obvezne, kar je še en znak, da je ob intenzivni kampanji cepljenja proti covidu-19 vrhunec epidemije najverjetneje mimo. Še vedno pa so maske obvezne v zaprtih javnih prostorih. Prvič po letu dni so danes v Izraelu ponovno odprte vse šole. Učenci so se namesto v majhnih skupinah pouka smeli udeležiti v polnih razredih, še vedno pa so v šoli obvezne maske.

Strokovnjaki ocenjujejo, da bi ob zmanjševanju števila okuženih maske v zaprtih prostorih lahko ukinili v mesecu dni. Odločitev o tem, da maske zunaj niso več nujne, je v soglasju s stroko sprejelo ministrstvo za zdravje na podlagi rezultatov kampanje cepljenja, ki je privedla do drastičnega upada okužb.

Od skupaj 9 milijonov prebivalcev je najmanj en odmerek cepiva Pfizerja in BioNTecha doslej v Izraelu prejelo 5,3 milijona ljudi, skoraj pet milijonov pa je prejelo že oba odmerka cepiva. Še vedno pa v Izraelu niso cepili približno milijon ljudi, starejših od 16 let. Strokovnjaki opozarjajo, da v državi še niso uspeli doseči čredne imunosti.