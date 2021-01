Francija zaprla meje za nečlanice EU, podobno se odloča vse več članic

Po svetu se je z novim koronavirusom okužilo že več kot 102 milijona ljudi. Največ, kar 26 milijonov v ZDA, 10 milijonov v Indiji, 9 milijonov pa v Braziliji. Sledijo še Rusija, Velika Britanija, Francija, Španija in Italija. Po svetu je umrlo že več kot 2 milijona covidnih bolnikov.

Od danes so francoske meje zaprte za nečlanice unije. Vstop in izstop sta prepovedana, razen izjemoma, če za to obstaja utemeljen razlog. Vsi potniki, ki v Francijo prihajajo iz držav EU, pa morajo odslej ob prihodu predložiti negativen PCR test na covid-19, star največ 72 ur.

Tudi potovanja v francoska prekomorska območja bodo od danes mogoča samo zaradi nujnih razlogov. S ponedeljkom bodo okrepili nadzor na vseh velikih javnih površinah. Spoštovanje policijske ure bodo okrepljeno nadzirali policisti in žandarji, prav tako nedovoljene zabave in nezakonito odpiranje restavracij, je v petek napovedal premier Jean Castex.

S temi ukrepi želi vlada ustaviti naraščanje krivulje okužb z novim koronavirusom in se obenem izogniti tretji popolni ustavitvi javnega življenja, ki bi imela hude gospodarske in socialne posledice.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je državljane pozval, naj spoštujejo protikoronske ukrepe. "Zaupam nam. To je ključno obdobje. Naredimo vse, da skupaj zajezimo epidemijo," je tvitnil v soboto zvečer.

Minister za zdravje Olivier Veran je za današnjo izdajo časnika Le Journal Du Dimanche dejal, da z ukrepi kupujejo čas. Če se incidenca okužb znova poveča, pa ne bo mogoče več oklevati z zapiranjem države. Nikoli nismo rekli, da v naslednjih 14 dneh ne bomo znova ustavili javnega življenja, če bo to potrebno, je dejal.

Pandemija covida-19 je državo s 67 milijoni prebivalcev hudo prizadela. Doslej so potrdili več kot tri milijone okužb, umrlo je skoraj 76.000 ljudi.

Za zapiranje mej se v zadnjih dneh odloča vse več članic unije. Nemčija je v soboto prepovedala vstop v državo osebam z območij, kjer se širijo bolj nalezljive različice novega koronavirusa. Češka od sobote vstop v državo dovoljuje le v izjemnih primerih.

Na Hrvaškem doslej umrlo več kot 5000 bolnikov s covidom

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu ob 5079 testiranjih potrdili 336 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je še 29 covidnih bolnikov. V sosednji državi je od začetka pandemije umrlo več kot 5000 bolnikov s covidom-19.

Doslej so na Hrvaškem potrdili 232.426 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 5027 covidnih bolnikov, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

V sosednji državi je trenutno 2923 aktivnih primerov okužbe z virusom sars-cov-2. V bolnišnicah se zdravi 1275 bolnikov s covidom-19, 113 je priključenih na medicinske ventilatorje. V samoizolaciji je trenutno na Hrvaškem 15.503 ljudi. Skupaj so doslej testirali 1.191.125 ljudi.