Francoska policija zaradi odziva na covid-19 obiskala domove vladnih uradnikov

Preiskave potekajo na podlagi več pritožb pred posebnim sodiščem, ki je edino pristojno za sojenje članom vlade za dejanja, storjena pri opravljanju službe. To je julija odprlo uradno preiskavo zaradi pritožb v zvezi z neprimernim odzivom oblasti na epidemijo covida-19.

Številni kritiki namreč vladnim uradnikov očitajo slab odziv na epidemijo in premalo opravljenih testiranj v prvem valu epidemije spomladi. Prav tako menijo, da je vlada zanemarjala pomen nošenja mask, in to v obdobju, ko so se v Franciji soočali s hudim pomanjkanjem zalog zaščitne opreme.

Vloženih je bilo 90 pritožb, in sicer s strani posameznikov, ki so preboleli covid-19, zdravstvenega osebja, policije in drugih.