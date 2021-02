Francoska smučišča ostajajo zaprta

V Franciji se bližajo zimske šolske počitnice in žičničarji so upali, da bodo lahko takrat pognali naprave. Castex je zdaj napovedal, da bo vlada povečala finančno pomoč panogi, ki posredno in neposredno daje delo 250.000 do 400.000 ljudem.

Kdaj bi lahko ponovno zagnali žičniške naprave, ki so jih v Franciji ustavili pred božičem, Jean Castex ni navedel. So pa v kabinetu predsednika francoske vlade potrdili poročanje medijev, da bodo žičnice zagotovo ostale zaprte ves februar, ter da datum odprtja še ni določen.

V francoskih Alpah in Pirenejih so pomembna zimsko-športna središča. Francoska vlada je zaprtje odredila pred božičnimi prazniki in kot možni datum ponovnega odprtja se je najprej omenjal začetek januarja, če bi epidemiološke razmere to omogočale. Vendar do tega ni prišlo.

Lahko pa ljudje obiščejo zimsko-športna središča, je dejal minister za turizem Jean-Baptiste Lemoyne. Lahko tudi prenočijo v tamkajšnjih hotelih, medtem ko so restavracije in bari zaradi ukrepov za omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom zaprti.

Dvotedenske zimske počitnice se v nekaterih delih Francije začnejo to soboto.

Epidemiološke razmere v državi so resne, v povprečju v državi s približno 67 milijonov prebivalci potrdijo približno 20.000 novih okužb z novim koronavirusom dnevno. Trenutno veljajo prepoved gibanja v nočnem času ter strožja pravila pri vstopu v državo, se pa vlada ni odločila za vnovično popolno zaustavitev javnega življenja.