Francoski parlament sprejel zakon o potrdilu o cepljenju

V Franciji je covidno potrdilo potrebno za vstop v restavracije, na kulturne in športne prireditve ter sredstva javnega prevoza na dolge proge. Po uveljavitvi novega zakona bodo dostop do tega imeli samo cepljeni proti covidu-19 in prebolevniki, medtem ko negativni test na novi koronavirus ne bo več zadostoval.

Za sprejetje zakona je v nacionalni skupščini glasovalo 214 poslancev, 93 jih je bilo proti. Za so poleg poslancev vladajoče stranke glasovali še nekateri poslanci iz vrst desnih Republikancev in socialistov, proti so bili poslanci iz vrst skrajne desnice in skrajne levice. 27 poslancev se je vzdržalo.

Po načrtih vlade bi moral zakon v veljavo stopiti 15. januarja, a bo zaradi zapletov pri sprejemanju v nacionalni skupščini predvidoma nekaj dni kasneje.

Potrdilo o cepljenju bodo potrebovali vsi, starejši od 12 let. Za obiskovanje dejavnosti v okviru šole ter zunajšolskih dejavnosti bo potrdilo obvezno za vse, starejše od 16 let.