Francosko-nemški načrt za zagon gospodarstva EU s pozitivnimi odzivi, a tudi pomisleki

Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta načrt predstavila v ponedeljek. Sklad bi se financiral z zadolževanjem na trgu v imenu EU, z njim pa bi financirali najhuje prizadete sektorje in regije unije. Državam, ki bi bile deležne te pomoči, prejetih sredstev ne bi bilo treba vračati, ampak bi jih postopoma vračali skozi skupni evropski proračun.

Na ta način bi pomagali predvsem Italiji in Španiji, ki sta bili s pandemijo koronavirusa močno prizadeti, novo zadolževanje pa bi ju lahko pahnilo v še hujšo recesijo, kot je bila finančna kriza pred desetletjem.

Skupno zadolževanje je predvsem velik premik za Nemčijo, ki je doslej nasprotovala ideji o vzpostavitvi tako imenovanih koronskih obveznic, s katerimi bi se zadolževala celotna EU. Neto plačnice z Nemčijo, Nizozemsko, Avstrijo in drugimi so namreč na to pobudo gledale kot na poskus zadolženih držav unije, da nepošteno izkoristijo njihovo fiskalno disciplino.

Francosko-nemški načrt je zato med prvimi pozdravil italijanski premier Giuseppe Conte, ki se je najbolj glasno zavzemal za vzpostavitev koronskih obveznic. Načrt Merklove in Macrona je označil za prvi pomemben korak v tej smeri. "Da bi premagali krizo, da bi podprli podjetja in družine, je treba zgraditi sklad za okrevanje. Zaupamo v to, da bo iz Evropske komisije prišel ambiciozen predlog," je zapisal predsednik italijanske vlade.

Z njim se je danes pogovarjal tudi slovenski premier Janez Janša. "Strinjala sva se, da za to, da premagamo to krizo in pomagamo podjetjem in družinam, potrebujemo ambiciozen predlog Evropske komisije. To je vitalnega pomena za to, da bi EU in skupni trg povsem okrevala," je na Twitterju zapisal slovenski premier.