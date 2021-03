Francozi AstraZeneco le starejšim od 55, Skandinavci še premlevajo

Francoske zdravstvene oblasti so izdale priporočilo, da s cepivom AstraZenece cepijo le starejše od 55 let, po odločitvi Evropske agencije za zdravila pa so nadaljevali s cepljenjem po začasni ustavitvi. Finci so se kljub odločitvi Eme šele zdaj odločili, da bodo cepljenje ustavili, za nadaljevanje pa se niso odločile tudi druge skandinavske države.

Francoski regulator za varnost zdravstvenih produktov je izdal priporočilo, da cepivo AstraZenece dobijo le starejši od 55 let. To priporočilo so izdali, ker so se krvni strdki, ki so bili razlog za začasno zaustavitev cepiva, pojavili le pri mlajših od 55. Poudarili so, naj se cepljenje sicer nadaljuje brez zamude. Z njim se je cepil tudi francoski premier Jean Castex, ki je star 55 let, da bi povečal zaupanje javnosti. "Ničesar nisem čutil, čeprav sem drugače občutljiv,"je dejal v izjavi pred bolnišnico.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je v četrtek izdala mnenje, da je cepivo varno in učinkovito ter ni povezano s povečanim tveganjem za krvne strdke. Dodali so sicer, da ne morejo dokončno izključiti povezave z redko motnjo strjevanja krvi. Tudi strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so podprli cepljenje z AstraZeneco in poudarili, da dostopni podatki ne kažejo na splošno povečanje motenj strjevanja krvi, kot sta globoka venska tromboza ali pljučna embolija. Vodja francoskega urada za javno zdravje (HAS) Dominique Le Guludecje dejala, da so primeri krvnih strdkov pri ljudeh, ki so prejeli cepivo, zelo redki, a jih je treba obravnavati z resnostjo. Dodala je, da naj, medtem ko se zbira več informacij, tiste pod 55 cepijo z drugimi cepivi, in sicer Pfizerjem, Moderno in cepivom podjetja Johnson & Johnson.

Od 16. marca so po vsej Evropi zabeležili 25 primerov krvnih strdkov pri ljudeh, mlajših od 55, umrlo pa jih je devet. V Franciji se je ta težava pojavila pri 51-letnem moškem in 24-letni ženski, z AstraZeneco pa je bilo cepljenih 1,4 milijona ljudi. Tudi Nemčija in Italija sta se odločili, da s petkom nadaljujeta s cepljenjem, sledile so tudi Nizozemska, Španija in Portugalska, pa Bolgarija, Latvija, Litva, Ciper in Luksemburg. Za nadaljevanje se še niso odločili na Danskem, Norveškem in Švedskem, saj želijo še dodatne informacije. Devet držav Evropske unije se sploh ni odločilo za prekinitev cepljenja z AstraZeneco. To so trenutno najhuje prizadeti Češka in Slovaška, pa Madžarska, Hrvaška, Poljska, Belgija, Grčija, Malta in Estonija. Finska se je medtem šele danes odločila za prekinitev. Za to so se finske oblasti odločile iz previdnosti, potem ko so zabeležili dva primera možganske tromboze od štiri do deset dni po cepljenju. Ustavitev bo v veljavi najmanj do 29. marca.